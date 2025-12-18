Wrze w Legii Warszawa. Tak kapitan zareagował na słowa Bobicia o "braku jaj"

Koszmarna runda jesienna Legii Warszawa dobiega końca. Mecz z Lincoln Red Imps zamyka jeden z najgorszych okresów w historii klubu. Stołeczna drużyna zimować będzie w strefie spadkowej Ekstraklasy i odpadła już zarówno z Pucharu Polski, jak i z Ligi Konferencji - i to na kolejkę przed końcem fazy ligowej.
31 października zakończyła się krótka, czteromiesięczna kadencja Edwarda Iordanescu w roli szkoleniowca Legii. Drużynę tymczasowo objął Inaki Astiz. Hiszpan wciąż czeka na pierwszą wygraną, przez co passa meczów bez zwycięstwa wydłużyła się już do 11 meczów. Czwartkowe starcie z mistrzem Gibraltaru to ostatnia tegoroczna szansa na przerwanie tej passy.
Po ostatnim tegorocznym meczu Ekstraklasy kibice Legii usłyszeli wypowiedź Frediego Bobicia. Dyrektor ds. operacji piłkarskich warszawskiego klubu w ostrych słowach podsumował postawę piłkarzy - Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce - stwierdził.
Takie oskarżenie nie spodobało się wielu kibicom i ekspertom. Nie sposób zauważyć, że Niemiec odpowiedzialność starał się zrzucić na piłkarzy, niejako pomijając swoją decyzyjną rolę w procesie rekrutacji. Trzeba też pamiętać, że od 49 dni Legia nie ma trenera. Ogłoszono już jednak datę prezentacji Marka Papszuna, co zakończy okres bezkrólewia przy Łazienkowskiej.
Przed meczem z gibraltarskim Lincoln Red Imps o słowa Frediego Bobicia zapytany został Bartosz Kapustka. - O czym rozmawiamy w szatni powinno zostać w szatni. Wystarczająco dużo się dzieje złego wokół drużyny i klubu. W takich momentach sprawy powinny być rozwiązywane w swoim gronie. W gronie ludzi, którzy biorą za to odpowiedzialność. Mówię tu o piłkarzach oraz ludziach działających w klubie. Uważam, że te rzeczy powinny być rozwiązywane wewnątrz grupy, w klubie, a nie na zewnątrz - skomentował 28-latek w wypowiedzi dla Polsatu Sport.
Jak na dłoni widać, że słowa Bobicia nie spodobały się Kapustce. 21-krotny reprezentant kraju wyraził swój niesmak w dość wyważony sposób. Kilkukrotnie podkreślił, że jego zdaniem tego typu oskarżenia i pretensje powinny być wyrażanie wyłącznie w zamkniętym gronie pracowników klubu.
