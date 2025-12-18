Niemcy trąbią o katastrofie Legii. Niebywałe, jak ich nazwali

Legia Warszawa jest pogrążona w kryzysie - nieudana przygoda z Edwardem Iordanescu, niewypały transferowe, 17. miejsce w Ekstraklasie na koniec roku oraz stracona szansa na awans do play-offów Ligi Konferencji to tylko wierzchołek góry lodowej.

Fredi Bobić przerwał milczenie nt. sytuacji w Legii Warszawa

Na papierze wszystko wyglądało bardzo dobrze - transfery takich piłkarzy jak Kacper Urbański i Kamil Piątkowski, sprowadzenie dyrektorów - Frediego Bobicia i Michała Żewłakowa. Jednak rzeczywistość okazała się inna.

Niedawno Fredi Bobić udzielił głośnego wywiadu, który odbił się szerokim echem. - Mamy wszystko, ale nie mamy wyników, a ta gra, zwłaszcza w ostatnich dwóch miesiącach.... To zaczęło się jeszcze zanim odszedł od nas Iordanescu. Było naprawdę słabo. Robimy głupie rzeczy na boisku. Nie jesteśmy drużyną, nie jesteśmy zjednoczeni. Brakuje nam pewności siebie - powiedział w wywiadzie dla Canal+.

- Możesz mieć jakościowych piłkarzy, możesz o tym rozmawiać, ale trzeba to udowodnić na boisku, a my tego teraz nie robimy. To duży problem. To wstyd. Niektórzy zawodnicy, szczerze mówiąc, nie mają jaj, żeby grać w tej koszulce. I teraz wszyscy w klubie bierzemy za to odpowiedzialność - dodał.

Niemcy rozpisują się nt. sytuacji Frediego Bobicia

To, co się dzieje w Legii dotarło do Niemiec. Na temat pracy Frediego Bobicia w Polsce zaczęły się rozpisywać niemieckie media, które zastanawiają się "jak czuje się Fredi Bobić?" - pytają w nagłówku dziennikarze serwisu n-tv.de (cytaty za portalem legia.net).

Na początku przypomnieli o zamieszaniu wokół jego zwolnienia z Herthy BSC. Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła należnej mu odprawy i ostatecznie zakończyła się w sądzie.

Potem dziennikarze przeszli już stricte do Legii Warszawa. "Legia jest dla Polski tym, czym Bayern Monachium dla Niemiec. A może była? Od 56 lat klub gra w najwyższej klasie rozgrywkowej, zdobywając tytuł mistrzowski 15 razy i zajmując pierwsze miejsce w tabeli wszech czasów polskiej ligi, wyprzedzając Lecha Poznań o lata świetlne. Ale w tym sezonie Legia walczy o utrzymanie, mając tyle samo punktów, co ostatnia drużyna" - czytamy.

Serwis podkreśla, że imię Bobicia "polaryzuje". "W Eintrachcie Frankfurt zyskał reputację siły napędowej. Poprowadził Orły na nowe szczyty, dysponując ograniczonym budżetem – czego ukoronowaniem było zwycięstwo w Pucharze Niemiec w 2018 roku, pierwszy tytuł od 30 lat" - dodano.

Niemcy o Bobiciu: "Działania pogrązyły Legię"

Fredi Bobić odpowiedzialny jest za opracowanie długoterminowej strategii sportowej, pozyskiwanie zawodników, a przede wszystkim wykorzystywanie kontaktów do transferów – wspólnie z dyrektorem sportowym Michałem Żewłakowem.

"Jednak ich działania pogrążyły Legię w poważnym kryzysie sportowym. Stołeczny klub został już wyeliminowany z pucharu, a play-offy w Conference League również są poza zasięgiem" - podkreśla serwis.

N-tv.de zastanawia się, "jak to możliwe, że mistrzowie Polski, którzy zdobyli najwięcej bramek, nagle uwikłali się w walkę o utrzymanie, nie wygrali od jedenastu meczów i nie są już ważnym czynnikiem w Lidze Konferencji".

Po pierwsze - tak jak polskie media - wymieniają nieudane okienko transferowe. "Bobić i jego dyrektor sportowy wygenerowali co prawda spory zysk (jedenaście milionów euro), ale nie udało im się sprowadzić żadnych zastępstw. Młodzi, regularni zawodnicy odeszli, a średnia wieku drużyny wzrosła o półtora roku" - kontynuują.

"Wyostrzony instynkt, który wyróżniał Bobica we Frankfurcie, najwyraźniej jeszcze nie dotarł do Warszawy" - podsumowano wymownie.

Ostatni mecz w tym roku Legia Warszawa rozegra z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji. To starcie zostanie rozegrane w czwartek 18 grudnia o godz. 21:00. Kibice stołecznego klubu zapowiedzieli już protest i nie będą dopingować swojej drużyny.