Polski pomocnik zmienia klub za granicą. Spełnił warunki

Łukasz Łakomy w 2023 roku trafił z Zagłębia Lubin do Young Boys Berno. Początkowo Polak odnajdywał się w ekipie ze Szwajcarii i w dwóch pierwszych sezonach rozegrał 57 spotkań ligowych, notując w nich dorobek dwóch goli oraz czterech asyst. Ponadto ośmiokrotnie wystąpił w Lidze Mistrzów, a w sezonie 2024/25 zdobył gola w starciu z VfB Stuttgart.

Mimo to Young Boys zdecydowało się wysłać urodzonego w Puławach piłkarza na wypożyczenie po zaledwie dwóch kolejkach trwającej kampanii. Wybór padł na belgijski OH Leuven, a umowa zawierała klauzulę wykupu Łakomego.

Zostanie wykupiony. Znamy kwotę

Według informacji Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki", warunki kontraktu zostały spełnione w piątkowy wieczór. Polak rozegrał 15 spotkanie w barwach belgijskiej drużyny, a to oznacza, że Leuven zapłaci za niego 2 miliony euro. Kontrakt Łakomego ma obowiązywać do czerwca 2028 roku oraz ma zostać w nim zawarta klauzula przedłużenia o kolejny rok.

Tym samym wiemy już, że licznik występów wychowanka Wisły Puławy w Young Boys Berno zatrzyma się na liczbie 74. W Szwajcarii Polak spędził dwa lata.

OH Leuven zajmuje 13. lokatę w swojej lidze. Łakomy z kolei jest czołową postacią klubu - wszystkie mecze ligowe zaczynał w wyjściowym składzie, a sześć z nich rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Ponadto 24-letni pomocnik strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Dobre występy Łakomego w belgijskiej Jupiler Pro League mogą zwrócić uwagę Jana Urbana przed barażami o awans na przyszłoroczny mundial. W listopadzie piłkarz znajdował się na szerokiej liście zawodników, których selekcjoner obserwował pod kątem powołania.