Nie tylko Barcelona! Potęgi Premier League chcą polskiego 17-latka

Jagiellonia Białystok ma w swojej drużynie prawdziwy brylant. Oskar Pietuszewski w tym sezonie zadebiutował już w reprezentacji do lat 21, choć dopiero w maju obchodzić będzie "osiemnastkę". Co więcej, w kadrze dowodzonej przez Jerzego Brzęczka gra rewelacyjnie - w sześciu meczach strzelił cztery bramki i zanotował dwie asysty.

Zobacz wideo Pietuszewski przerasta kadrę?

Młodzieżowiec jest podstawowym piłkarzem drużyny Adriana Siemieńca - nie opuścił żadnego spotkania Jagiellonii w tym sezonie. Pietuszewskim interesują się liczne zagraniczne kluby, i to te największe w Europie. 17-latka obserwowali giganci Premier League - Arsenal, Chelsea czy też Manchester City, a wpadł on też w oko Deco. Dyrektor sportowy FC Barcelony wysłał skauta na jeden z meczów Jagiellonii.

To tam trafi gwiazdka Jagi?

Wyścig o podpis Pietuszewskiego nabiera rumieńców, a wszystko wskazuje na to, że obecnie 17-latkowi najbliżej jest do Manchesteru City. Wynika to z informacji portalu Teamtalk.com. "Zainteresowanie ze strony Man City wzrosło, czego dowodem jest kilkukrotna wizyta w Polsce dyrektora ds. rozwoju młodych talentów. Obywatele dołączyli tym samym do Arsenalu i Chelsea w gronie klubów prowadzących wstępne rozmowy z przedstawicielami Pietuszewskiego" - czytamy.

Co więcej, 17-latek idealnie pasowałby do obecnych potrzeb wicelidera Premier League. "Skauci doceniają jego umiejętności rozgrywania piłki w głębi pola, ale także jego dynamiczne wyjścia do przodu. Taki piłkarz ciekawie wprowadziłby się w system Pepa Guardioli oparty na posiadaniu piłki. Problemy z kontuzjami w City sprawiają, że priorytetem staje się wzmocnienie rywalizacji w pomocy" - twierdzą dziennikarze portalu.

Pietuszewski jak Foden?

Pietuszewski nie wyklucza transferu do Premier League, ale celuje przede wszystkim przejrzystą drogę do gry w pierwszym składzie. W tym przewagę zyskują Arsenal, który bardzo dobrze wprowadza młodzież, ale też Manchester City z bardzo silną akademią. Jednym z wychowanków City jest Phil Foden. 25-latek zagrał już przeszło 300 meczów dla tego zespołu.

Kilka dni temu portal Transfermarkt wycenił Pietuszewskiego na 12 milionów euro. Jest to więcej niż obecny rekord transferowy Ekstraklasy, gdyż za 11 milionów odchodzili Jakub Moder, Kacper Kozłowski oraz Ante Crnac. Liczne kluby zainteresowane młodzieżowym reprezentantem Polski najpewniej będą musiały znacznie tę kwotę przebić. Jagiellonia za swój brylant ma żądać 15 milionów euro, a kwota ta może jeszcze wzrosnąć. Transfer zimą jest jednak mało prawdopodobny - chyba, że do Białegostoku wpłynie niezwykle lukratywna oferta.