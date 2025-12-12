Tomaszewski wskazał winnego w Legii. Wcale nie Mioduski

Dla każdego związanego z Legią bieżący sezon to niekończący się dramat. Porażka w Erywaniu to dla warszawian dziesiąty z rzędu mecz bez zwycięstwa. Czegoś takiego stolica nie widziała od prawie sześćdziesięciu lat i to dosłownie, bo wyrównany został niechlubny rekord z 1966 roku. Nie pomogło przełamanie Milety Rajovicia i prowadzenie w meczu już od 4. minuty. Fatalnymi błędami w defensywie Legia znalazła sposób, by znów rozczarować swoich fanów.

Jan Tomaszewski nie wini Mioduskiego. Tłumaczy czemu

Fanów, którzy po spotkaniu bardzo dosadnie powiedzieli właścicielowi klubu Dariuszowi Mioduskiemu co o nim sądzą. Legia nie ma już szans na awans do 1/8 finału Ligi Konferencji i ostatni mecz fazy grupowej rozegra o nic. W przeciwieństwie do swego rywala z Gibraltaru Lincoln Red Imps, mającego na koncie 7 pkt, co daje im realne podstawy do wiary w zajęcie miejsca w Top 24 i grę w barażu. Gromy na Legię spadają ze wszystkich stron. Warszawian bardzo ostro podsumował ich były piłkarz (w latach 1971-1972) Jan Tomaszewski. Legendarny bramkarz wskazał winnych całej tej sytuacji. W jego oczach nie ma wśród nich... Dariusza Mioduskiego.

- Ja bym jego naprawdę nie winił, bo on robi wszystko, żeby ta drużyna grała, wszystko akceptuje. Ktoś mu podpowiada i ci doradcy niestety powinni ponieść konsekwencje. Kto mu podpowiedział Iordanescu? To trzeba zmienić doradców. Niestety i tutaj jest cały pies pogrzebany - powiedział Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem". To, co się tam w środku dzieje, świadczy o tym, że atmosfera w tym klubie, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, o dyrektorów sportowych, w ogóle o tych ludzi, którzy zajmują się drużyną, nie istnieje - ocenił Tomaszewski.

Gra taka jak atmosfera

Jego zdaniem sama gra dobrze odzwierciedla to, co dzieje się za kulisami. - Legia gra kompletne zero. I to naprawdę kompletne zero. I nawet zwycięstwo z Lincolnem nic nie pomoże, bo już są wyeliminowani. Tyle tylko, że muszą w meczu z Piastem Gliwice się zrehabilitować, żeby nie być na przedostatnim miejscu w tabeli - podsumował Tomaszewski.