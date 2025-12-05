Pokojowa nagroda dla Donalda Trumpa! To musiało się tak skończyć

Zanim Donald Trump otrzymał nagrodę, głos zabrał Gianni Infantino. Prezydent FIFA podkreślił wkład, jaki amerykański polityk miał w niesieniu pokoju na świecie. - Cierpimy ze względu na każde dziecko, które płacze. Cierpimy ze względu na każdą matkę, która traci kogoś, kogo kocha - powiedział. Następnie Szwajcar oddał już głos głównemu bohaterowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o kapitanie Legii: Był niesamowity, miał jaja ze stali

Trump otrzymał nagrodę od FIFA

- Dziękuję, to jest wielki zaszczyt. Uratowaliśmy miliony istnień ludzkich - zaczął Trump. - To jest wielki zaszczyt, żeby być tutaj z Giannim. Znam go od wielu lat. To wszystko jest wielkim hołdem dla ciebie oraz piłki nożnej - powiedział w kierunku szefa FIFA.

A potem mówił o przyszłorocznych mistrzostwach świata. - Prawdopodobnie czeka nas impreza, jakiej nikt jeszcze nie widział. Mamy świetny kontakt z Kanadą, świetny kontakt z premierem Kanady. Tak samo jak z prezydentem Meksyku. Pracujemy blisko z tymi krajami. Koordynacja, przyjaźń, wzajemne stosunki - to wszystko rozkwita. Chciałbym wam bardzo podziękować. Świat jest bezpieczniejszy - podsumował prezydent Stanów Zjednoczonych, który w międzyczasie pozdrowił też swoją małżonkę, Melanię.

ZOBACZ TEŻ: Boniek wprost o rywalach dla reprezentacji Polski. "Bo wiecie, jak jest"

Pokojowa nagroda FIFA dla Donalda Trumpa to żadne zaskoczenie. Już wcześniej pojawiały się głosy, że do tego dojdzie. "Jeden z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa w świecie sportu stworzył to, co niektórzy nazywają futbolową wersją Pokojowej Nagrody Nobla, zaledwie kilka tygodni po tym, jak prezydent USA został odrzucony, gdy przyznano prawdziwą Nagrodę Nobla" - komentowali dziennikarze "The Guardian".

Mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca 2026 roku. Od ćwierćfinału turnieju wszystkie mecze odbędą się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Finał zostanie rozegrany w New Jersey, na obiekcie MetLife Stadium.

Wcześniej, pod koniec marca, czekają nas jeszcze europejskie baraże, w których wystąpi reprezentacja Polski. Ekipa Jana Urbana zmierzy się z Albanią na Stadionie Narodowym - jeśli wygra, to w ostatecznym pojedynku o mundial zagra z lepszym z pary Szwecja - Ukraina.