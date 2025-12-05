Kulesza upokorzony. "Większego wieśniaka nie widziałem"

Ensar Arifović to Bośniak, który w polskich rozgrywkach piłkarskich spędził niemal dekadę. Najpierw w 2005 roku został zawodnikiem Polonii Warszawa, a potem grał w kolejno ŁKS Łódź, Jagiellonii Białystok, Górniku Zabrze, Flocie Świnoujcie, Arce Gdynie i ponownie Flocie Świnoujcie. Jak przyznał w rozmowie ze sport.tvp.pl - nasz kraj wspomina świetnie, choć żałuje, że nie udało mu się otrzymać polskiego obywatelstwa, o które zabiegał.

Były piłkarz Jagi wspomina Kuleszę. "Wieśniak"

Arifović w Jagiellonii grał w sezonie 2008/2009. Wówczas miał okazję przeciąć się z Cezarym Kuleszą, który nie był wtedy jeszcze prezesem tego klubu, ale doradcą ds. sportowych oraz członkiem zarządu. Bośniak - delikatnie mówiąc - nie wspomina go najlepiej. Oto co powiedział o 63-latku w rozmowie z portalem "sport.tvp.pl":

- Patrzę teraz na Kuleszę i zastanawiam się, jak taki człowiek może być prezesem federacji. Przecież to wstyd dla kraju. [...] Z kolei większego wieśniaka od Kuleszy nie widziałem - podsumował Bośniak. Co ciekawe, w tej samej rozmowie powiedział parę miłych słów w stronę Michała Probierza, który przez lata pracował jako trener Jagiellonii. - Probierz? Myślałem, że zajdzie dalej niż reprezentacja Polski - stwierdził.

Cezary Kulesza prezesem PZPN jest od sierpnia 2021. Wcześniej przez jedenaście lat stał na czele zarządu Jagiellonii Białystok. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych był natomiast piłkarzem tego klubu.