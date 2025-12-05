Lewandowski spotkał się z legendą. Niezwykłe obrazki na treningu

FC Barcelona po serii remisów Realu Madryt odzyskała fotel lidera w La Liga. Robert Lewandowski może być więc zadowolony z wyników zespołowych Blaugrany, ale nie do końca własnej gry. Podczas ostatniego spotkania w La Liga przeciwko Atletico Polak zmarnował rzut karny i został przez media określony jako jeden z najgorszych zawodników na boisku.

Lewandowski spotkał się z Iniestą. Niesamowite obrazki

Polak będzie liczył, że poprawi swoje notowania w kolejnym ważnym spotkaniu, z Betisem. FC Barcelona wróci do akcji w La Liga w najbliższą sobotę, a jej przygotowania dzień wcześniej miał okazję obserwować Andres Iniesta. Jeden z najlepszych pomocników w historii pojawił się na porannym treningu ekipy Flicka. Jak wyglądało to spotkanie, mogliśmy zobaczyć na nagraniu w social mediach Barcy.

Iniesta nie tylko pozował do zdjęć i poświęcił czas całej drużynie, ale z kilkoma zawodnikami rozmawiał na osobności. Mowa tu o Robercie Lewandowskim, ale też Laminie Yamalu czy Pedrim. Nie wiadomo, dokładnie czego dotyczyły te rozmowy, ale możemy być pewni, że piłkarze mistrza Hiszpani ucieszyli się na widok zawodnika, który przez kilkanaście lat zachwycał kibiców na Camp Nou.

FC Barcelona kolejny mecz rozegra w sobotę, 6 grudnia. Początek spotkania z Betisem o godzinie 18:30.