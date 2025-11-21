Niesamowite. Lewandowski dostał kosza. "Wolała prawdziwych rozrabiaków"

Lista sukcesów Roberta Lewandowskiego jest niezwykle długa. Wygrane trofea drużynowe z Ligą Mistrzów na czele, wyróżnienia indywidualne - niezliczony zbiór nagród dla najlepszego strzelca najróżniejszych rozgrywek, bite rekordy zarówno w piłce reprezentacyjnej, jak i klubowej. Lata temu jednak niewiele wskazywało, że 37-latek będzie mógł pochwalić się tak pokaźną gablotą.

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, dlaczego wrócił do reprezentacji Polski

O życiu kapitana reprezentacji Polski w swojej najnowszej książce napisał Sebastian Staszewski. "Lewandowski. Prawdziwy" jest nieautoryzowaną biografią kapitana reprezentacji Polski. Autor mógł więc poruszać tematy nie do końca wygodne, opisywać zawstydzające sytuacje czy zdarzenia, w których 37-latek nie mógłby być do końca dumny.

Wśród tych rzeczy można wymienić miłosne przygody Lewandowskiego z jego lat młodzieńczych. Staszewski jedną z nich przytoczył podczas wizyty w porannym programie Halo tu Polsat. - Jedną z takich historii, która nie była wcześniej znana jest ta, jak Robert poprosił swoją sąsiadkę o pójście na studniówkę. Ona odmówiła, bo uznała, że to już takie romantyczne wyjście, a Lewandowskiego traktowała jak brata. No i dała Robertowi kosza - opowiedział Staszewski.

Lewandowski był... zbyt grzeczny

W lekturze można też znaleźć opowieść z jeszcze wcześniejszych czasów. Gdy Robert Lewandowski mieszkał w Lesznie, mama zachęcała go do umówienia się z jedną z koleżanek. Przyszły piłkarz nie posłuchał się jednak, gdyż nie podobał się mu... kolor włosów niedoszłej wybranki. "Bardziej podobała mu się brunetka Paulina, która mieszkała na tej samej ulicy co on, ale ta z kolei wolała prawdziwych rozrabiaków i dała mu kosza" - czytamy w książce "Lewandowski. Prawdziwy".

Koniec końców nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Robert Lewandowski znalazł miłość swojego życia niemal 20 lat temu, kiedy grał w Zniczu Pruszków. Kapitan reprezentacji Polski związał się z wielokrotną medalistką mistrzostw świata i Europy w karate, Anną Stachurską. W 2013 roku pobrali się. Razem mają dwie córki - Klarę i Laurę.

