Co za wieści Włochów ws. Zielińskiego! A już w niedzielę wielkie derby

Ostatnie tygodnie dla Piotra Zielińskiego są bardzo dobre. Pomocnik otrzymał szansę od trenera Christiana Chivu - zagrał od pierwszej minuty w ligowym starciu z Hellasem - i ją wykorzystał, strzelając cudowną bramkę ze skraju pola karnego. W reprezentacji 31-latek potwierdził dobrą dyspozycję. W powszechnej opinii był najlepszym zawodnikiem zgrupowania.

Jeszcze kilka dni temu wszystko wskazywało na to, że Zieliński w końcu będzie odgrywać ważną rolę w Interze. Niestety, we włoskich mediach zaczęły pojawiać się złe wieści. Polak był jednym z zawodników, którzy narzekają na drobne dolegliwości zdrowotne po powrocie ze zgrupowania reprezentacji. Innym piłkarzem, który wrócił do Mediolanu w niepełni sił był Denzel Dumfries. Holender z powodu urazu nie zagrał w meczu z Polską.

Wczoraj ogłoszono, że 31-latek jest faworytem do gry w niedzielnych derbach Mediolanu. Jedynym problemem mogłoby być zmęczenie po grze na wymagającej murawie w Ta'Qali. Zieliński narzekał na bóle łydki oraz pleców, a gdyby miały się one utrzymywać, wdrożony zostałby plan rekonwalescencji. Dzisiaj jednak "La Gazzetta dello Sport" podała kolejne dobre wieści w sprawie reprezentanta Polski.

Nic nie boli, można grać

Zieliński przeszedł pomyślnie bowiem testy fizyczne i trenował normalnie z drużyną. Wszystko wskazuje więc, że Polak rozpocznie pojedynek z AC Milanem od pierwszej minuty. "La Gazzetta dello Sport" przewiduje, że w środku pola zagra u boku Hakana Calhanoglu oraz Nicolo Barelli.

Po 11 kolejkach Inter prowadzi w tabeli Serie A, ale ma tyle samo punktów co druga Roma. Oba te kluby wygrały po osiem spotkań. Trzecie miejsce z dwoma punktami mniej na koncie zajmuje AC Milan, czyli najbliższy rywal drużyny Piotra Zielińskiego. Pierwsze w tym sezonie derby Mediolanu zaplanowane są na niedzielę, 23 listopada, na godzinę 20:45.

