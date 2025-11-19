Żaden sekret kim jest jego ojciec. Syn legendy robi furorę w Europie

Gianluigi Buffon swoją piłkarską karierą zapracował na szacunek kibiców na całym świecie. Przez lata był ikoną Juventusu i reprezentacji Włoch. Z Italią wywalczył mistrzostwo świata w 2006 roku. Tamtejsi kibice tęsknią za tymi czasami, bo obecnie Włochy nie zachwycają i jest możliwy scenariusz, w którym trzeci raz z rzędu nie zagrają na mundialu. Buffon był świetnym bramkarzem, a teraz jego syn sprawia, iż to nazwisko nie znika z radarów fanów piłki.

Syn wybrał Czechy. Miał do tego pełne prawo

Louis Buffon występuje w reprezentacji Czech do lat 19. Skąd taka decyzja u syna piłkarskiej legendy? Wszystko dlatego, że Czechy to ojczyzna matki Louisa - Aleny Seredovej, dobrze znanej w świecie modelingu.

Nasi sąsiedzi mają duży pożytek z 17-latka, bo ten jak na razie kapitalnie spisuje się w eliminacjach do mistrzostw Europy U-19. Po trzech kolejkach jest liderem klasyfikacji strzelców.

Buffon się rozstrzelał. Kolejny hat-trick

Wszystko zaczęło się od spotkania z Azerbejdżanem. Buffon trzykrotnie trafił do siatki, a Czesi pokonali rywali aż 6:1. Następnie zremisowali z Maltą 2:2 - jak widać ten wyspiarski kraj sprawia problemy nie tylko Polakom. W ostatnim starciu natomiast pokonali Irlandię Północną 4:0. W tym meczu Buffon ponownie strzelił trzy gole.

Głównie dzięki synowi włoskiej legendy Czesi prowadzą w grupie z dorobkiem siedmiu punktów. Ich bilans bramek to 12:3.

Buffon natomiast ma chrapkę na występy w seniorskiej reprezentacji. W młodzieżowych rozgrywkach pokazuje spory potencjał. Jeśli chodzi o grę w klubie, to obecnie jest zawodnikiem włoskiej Pisy. Wcześniej w juniorach grał w barwach Juventusu, co nie jest żadnym zdziwieniem - w tym klubie jego ojciec spędził większą część kariery.