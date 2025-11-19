To przejdzie do historii. Oto co Trump powiedział do Ronaldo w Białym Domu

Cristiano Ronaldo jest jednym z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Ostatnie lata kariery spędza w Arabii Saudyjskiej, więc bardziej dotknęło go to, co dzieje się w Izraelu i Iranie. Podczas szczytu G7 w czerwcu prezydent USA Donald Trump otrzymał od Portugalczyka specjalny prezent. Gwiazdor wysłał mu koszulkę z podpisem: "Gramy dla pokoju. Jako drużyna". Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

Cristiano Ronaldo spotkał się z Donaldem Trumpem w Białym Domu

To nie koniec. Cristiano Ronaldo pojawił się teraz w Waszyngtonie, by spotkać się osobiście z Donaldem Trumpem. Dzień wcześniej wizytę portugalskiego gwiazdora anonsował Jake Taylor - korespondent NBC News.

"Trzech urzędników Białego Domu poinformowało, że jutro Trump prawdopodobnie podejmie w Białym Domu gwiazdę piłki nożnej Cristiano Ronaldo. Oczekuje się, że Ronaldo, który gra w Saudi Pro League, odwiedzi Biały Dom tego samego dnia, w którym Trump podejmie saudyjskiego następcę tronu" - informował w serwisie X.

Tematami rozmów były zbliżające się mistrzostwa świata w USA, a także... wcześniej wspomniany pokój na świecie. Po spotkaniu Trump zabrał głos. - Mój syn jest wielkim fanem Cristiano Ronaldo - przyznał prezydent USA.

- Mamy cię tutaj, więc myślę, że mój syn szanuje swojego ojca trochę bardziej, odkąd cię przedstawiłem. Dziękuję, że tu jesteś, to zaszczyt - dodał. Niedługo potem oznajmił, że Portugalczyk to "najlepszy piłkarz w historii". Na kolacji zjawił się również współzałożyciel Tesli czy właściciel portalu X (dawniej Twitter) przedsiębiorca Elon Musk.

Następca tronu Arabii Saudyjskiej odwiedził Donalda Trumpa

Wizyta Cristiano Ronaldo w Białym Domu była związana z przybyciem do USA następcy tronu Arabii Saudyjskiej - księcia Mohammeda bin Salmana. Zagraniczne media donosiły, że rozmowy między tymi przywódcami mają dotyczyć zacieśnienia więzi w zakresie bezpieczeństwa, współpracy w zakresie energetyki jądrowej oraz zawarcia wielomiliardowych umów biznesowych.

"Trump powitał następcę tronu uśmiechem i uściskiem dłoni na czerwonym dywanie, podczas gdy dziesiątki żołnierzy ustawiło się wzdłuż ogrodzenia. Limuzynę eskortowała konna gwardia honorowa armii amerykańskiej. Obaj przywódcy spojrzeli w niebo, gdy nad ich głowami przelatywały myśliwce, po czym Trump wprowadził gościa do środka" - relacjonuje english.alarabiya.net.