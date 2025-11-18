Powrót na stronę główną
Brzęczek czyni cuda! Tak wygląda tabela po meczu Macedonia - Polska
To była mistrzowska jesień reprezentacji Polski do lat 21 prowadzonej przez Jerzego Brzęczka. Biało-Czerwoni we wtorkowy wieczór zanotowali szóste zwycięstwo w eliminacjach do mistrzostw Europy, które w 2027 roku odbędą się w Serbii i Albanii. Tym razem pokonali Macedonię Północną. Tak wygląda tabela "polskiej" grupy.
Polska U-21
To nie sen - reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka idzie jak po swoje. Biało-Czerwoni, którzy w piątek pokonali w Szczecinie Włochów (2:1), tym razem mierzyli się na wyjeździe z Macedonią Północną. 

Polska się nie zatrzymuje. Kolejna wygrana kadry Brzęczka

Już do przerwy Polacy prowadzili 1:0, a do siatki rywali trafił piłkarz Zagłębia Lubin Filip Kocaba, zdobywając swoją premierową bramkę w narodowych barwach. Po zmianie stron gole już nie padły, a Biało-Czerwoni - mimo gry w przewadze - nie podwyższyli rezultatu.

To był szósty mecz Polaków w tych eliminacjach i szóste zwycięstwo. Taki wynik tylko umocnił naszą reprezentację na pierwszym miejscu w grupie E kwalifikacji do mistrzostw Europy 2027. 

W pozostałych meczach szóstej serii gier Szwecja U-21 wygrała na wyjeździe z Armenią 1:0. O 18:30 rozpoczęło się z kolei spotkanie Czarnogóry U-21 z Włochami. W momencie zakończenia meczu Polaków w tym starciu był bezbramkowy remis.

Kolejne spotkania Polaków już w marcu. 27 marca Biało-Czerwoni zagrają u siebie z Armenią, a cztery dni później zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą. Bezpośredni awans na turniej wywalczą zwycięzcy grup - Polska jest na dobrej drodze do tego, by takim zwycięzcą się stać.

Tabela po meczu Macedonia Północna U-21 : Polska U-21:

  • 1. Polska 6 meczów, 18 punktów, bramki: 18:1
  • 2. Włochy 5 meczów, 12 punktów, bramki: 13:4
  • 3. Czarnogóra 5 meczów, 9 punktów, bramki: 8:7
  • 4. Szwecja 6 meczów, 9 punktów, bramki: 8:13
  • 5. Macedonia Północna 5 meczów, 3 punkty, bramki: 5:13
  • 6. Armenia 6 meczów, 0 punktów, bramki: 3:17

