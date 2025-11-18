Brzęczek czyni cuda! Tak wygląda tabela po meczu Macedonia - Polska

To nie sen - reprezentacja Polski do lat 21 pod wodzą Jerzego Brzęczka idzie jak po swoje. Biało-Czerwoni, którzy w piątek pokonali w Szczecinie Włochów (2:1), tym razem mierzyli się na wyjeździe z Macedonią Północną.

Polska się nie zatrzymuje. Kolejna wygrana kadry Brzęczka

Już do przerwy Polacy prowadzili 1:0, a do siatki rywali trafił piłkarz Zagłębia Lubin Filip Kocaba, zdobywając swoją premierową bramkę w narodowych barwach. Po zmianie stron gole już nie padły, a Biało-Czerwoni - mimo gry w przewadze - nie podwyższyli rezultatu.

To był szósty mecz Polaków w tych eliminacjach i szóste zwycięstwo. Taki wynik tylko umocnił naszą reprezentację na pierwszym miejscu w grupie E kwalifikacji do mistrzostw Europy 2027.

W pozostałych meczach szóstej serii gier Szwecja U-21 wygrała na wyjeździe z Armenią 1:0. O 18:30 rozpoczęło się z kolei spotkanie Czarnogóry U-21 z Włochami. W momencie zakończenia meczu Polaków w tym starciu był bezbramkowy remis.

Kolejne spotkania Polaków już w marcu. 27 marca Biało-Czerwoni zagrają u siebie z Armenią, a cztery dni później zmierzą się na wyjeździe z Czarnogórą. Bezpośredni awans na turniej wywalczą zwycięzcy grup - Polska jest na dobrej drodze do tego, by takim zwycięzcą się stać.

Tabela po meczu Macedonia Północna U-21 : Polska U-21: