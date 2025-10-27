Absurd! Tego nikt by nie wymyślił. Fetowali mistrzostwo, nagle wkroczyła policja

Vikingur Reykjavík został mistrzem Islandii po raz ósmy w historii. Odzyskał tytuł, który stracił rok temu na rzecz Breidabliku. Vikingur zapewnił sobie mistrzostwo na kolejkę przed końcem rozgrywek. Wygrał dziewięć z ostatnich dziesięciu meczów.

Policja wkroczyła na mistrzowską fetę

W ostatniej kolejce Vikingu podejmował nowego wicemistrza Islandii i jednocześnie derbowego rywala, Valur. Pokonał go 2:0. Potem zaczęło się wielkie świętowanie wywalczonego tytułu razem z kibicami. W trakcie celebrowania mistrzostwa wkroczyła islandzka policja.

Okazało się, że klub rozdawał kibicom piwo w zamian za dobrowolne datki, a Vikingur nie miał zezwolenia na prowadzenie tego typu sprzedaży czy też wymiany. Pewne jest, że sprawa zostanie skierowana do sądu. Vikingur musi się liczyć z ewentualną karą grzywny.

Oburzenia nie krył prezes Vikingura. Przekonuje, że jego współpracownicy złożyli odpowiednie wnioski o zezwolenie na sprzedaż piwa podczas wydarzenia. Klub nie otrzymał odpowiedzi na czas, dlatego wymyślił, że będzie rozdawać piwo, by obejść przepisy.

- Planując świętowanie tytułu, który zapewniliśmy sobie już w poprzedniej kolejce, przygotowaliśmy duże zapasy piwa i zgłosiliśmy plany, aby otrzymać pozwolenie na jego sprzedaż. Czekaliśmy do końca, lecz odpowiedź nie nadeszła. Aby nie łamać prawa, rozdawaliśmy piwo za darmo w zamian za dobrowolną dotację dla klubu. Policja stwierdziła jednak, że była to nielegalna sprzedaż i sprawa zakończy się w sądzie - powiedział Heimir Gunlaugsson w rozmowie z gazetą "Visir".

Jednocześnie prezes podejrzewa, że to kibice Valuru donieśli na policję fakt, że rozdawano piwo na imprezie masowej. - Prawdopodobnie to kibice drużyny przeciwnej Valur, która przegrała mecz 0:2, złośliwie zadzwonili na policję, bo nasi nigdy by tego nie zrobili - stwierdził.

W Reykjaviku, stolicy Islandii, obowiązuje zakaz sprzedaży napojów alkoholowych podczas imprez sportowych. Wyjątkiem są mecze reprezentacji organizowane przez islandzką federację piłkarską (KSI).

Vikingur został mistrzem, mając 57 punktów na koncie. Drugi Valur miał o 12 mniej. Nowy mistrz wygrał 17 z 27 spotkań, sześć zremisował, cztery przegrał. To trzecie mistrzostwo Vikingura w ciągu ostatnich pięciu lat.