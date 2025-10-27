Burza wokół Lewandowskiego po El Clasico. "Zasługuje na ogromne przeprosiny"

Może statystyka piętnastu oddanych strzałów, w tym sześciu celnych, a także xG na poziomie 1,03, nie wygląda tragicznie. Ale kto oglądał niedzielne spotkanie, ten wie, że liczby nie oddają bezradności ofensywnej "Blaugrany". Wiele z tych prób strzeleckich było nieprzygotowanych, a sama bramka dla gości była wynikiem błędu Ardy Gulera w rozegraniu. Zwykle jednak piłkarze Barcelony w ataku byli niewidoczni. Najgorzej pod tym względem zaprezentował się Ferran Torres, który na boisku przebywał do 74. minuty, a w tym czasie oddał zaledwie dwa niegroźne strzały.

Fani zwracają honor Lewandowskiemu. "Nie wybaczę ludziom, którzy myśleli, że Ferran jest lepszy"

Ze względu na problemy zdrowotne pozycja Roberta Lewandowskiego w klubie uległa osłabieniu, a Hansi Flick w większości spotkań wolał stawiać na Torresa nawet, gdy Polak był już dostępny. Tym razem musiał ponownie dokonać takiego wyboru z konieczności, a Hiszpan nie podołał zadaniu w jednym z najważniejszych meczów sezonu. Co fani "Dumy Katalonii" błyskawicznie zauważyli.

"Wstyd się przyznać, ale Ferran Torres nie dorównuje nawet poziomem do 37-letniego Lewandowskiego" - napisał na X profil Barca Worldwide, który obserwuje ponad 720 tysięcy użytkowników.

"On nawet nie może nawet wiązać butów Lewemu. My, culers, bierzemy Lewę za pewnik. To jeden z najlepszych napastników tego pokolenia. Ma 37 lat, ale wciąż jest bardzo skuteczny". "Ferran Torres nie znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce napastników w Europie. Nic dziwnego, że Manchester City go odrzucił" - głoszą jedne z najpopularniejszych odpowiedzi pod powyższym postem.

"Lewandowski zasługuje na ogromne przeprosiny ze strony społeczności Barcy" - dodał inny użytkownik, którego wpis zebrał tysiąc polubień.

"Nigdy nie wybaczę ludziom, którzy myśleli, że Ferran jest lepszym graczem dla drużyny niż Lewandowski". "Tęsknię za Lewandowskim". "Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby Lewandowski i Raphinha byli dostępni w tym meczu. Linia ofensywna Barcelony została mocno okrojona przed El Clasico" - piszą fani o Robercie Lewandowskim.

Pewnym pocieszeniem dla społeczności Barcelony może być, że absencja Polaka za niedługo dobiegnie końca. Jego powrót jest planowany już w następnej kolejce, gdy 2 listopada Barcelona zagra wyjazdowe spotkanie z Elche.