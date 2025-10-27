"Kochani somsiedzi". Kłos pokazał, co zrobili z jego autem. Oto Polska właśnie

PGE Projekt Warszawa rozbił w pierwszym meczu PlusLigi beniaminka InPost CHKS Chełm 3:0. Takim samym wynikiem skończył się weekendowy hit z udziałem stołecznych, pokonali oni Aluron CMC Wartę Zawiercie. Przy okazji Karol Kłos przebił magiczną granicę tysiąca punktowych bloków w PlusLidze. Jest trzecim siatkarzem w historii rozgrywek, który tego dokonał.

Gwiazdor PGE Projektu Warszawa jest uwielbiany przez kibiców, ale niekoniecznie lubiany przez sąsiadów. Środkowy opublikował na InstaStories nagranie, na którym widać, że jego samochód został obklejony wulgarnymi naklejkami, które mają na celu uświadomienie kierowcy, że źle zaparkował. Naklejki pojawiły się m.in. na tylnych drzwiach samochodu Kłosa, nad lampami z tyłu, na logo producenta auta, tablicy rejestracyjnej i szyberdachu.

"Przecież wygraliśmy. Kochani somsiedzi" - ironizował Kłos w opisie nagrania (pisownia oryginalna - red.).

W kolejnym poście Kłos zapierał się, że dobrze zaparkował samochód, bo nie było nigdzie znaku, który zabraniałby parkowania. Dodał też, że inne samochody podobnie stały w pobliżu i też zostały obklejone wulgarnymi naklejkami, ale u niego było ich najwięcej.

"Na pewno jesteście ciekawi. Nie ma tam zakazu. Nie ma tam koperty. Auto stało tak jak inne (moje dostało najwięcej 'karnych k****ów'), z boczku, na chodniku, nikomu nie przeszkadzając, zostawiając miejsce dla pieszych z pieskami. Klasyczny polski chodnik, który prowadzi znikąd donikąd przez jakieś 10 metrów. Dziękuję za uwagę. Somsiadów nie pozdrawiam" - skomentował Kłos w treści posta. Tu także ironizował z sąsiadów, celowo popełniając błąd ortograficzny.

Najbliższy mecz PGE Projekt Warszawa zagra 1 listopada. Zmierzy się w hicie PlusLigi z Jastrzębskim Węglem.

Karol Kłos to mistrz świata z 2014 r. i wicemistrz z 2022 r. Świętował też zdobycie mistrzostwa Europy w 2023 r. Ma na koncie pięć medali Ligi Narodów - jeden złoty, jeden srebrny i trzy brązowe.