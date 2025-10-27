Polski gigatalent lepszy nawet od Małysza. "Jeszcze żaden Polak"

22 listopada konkursem indywidualnym na skoczni w Lillehammer rozpocznie się kolejny sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polskie skoki znajdują się w kryzysie - w ostatnich dwóch sezonach w top 10 klasyfikacji generalnej PŚ nie było żadnego Polaka. Czy w perspektywie kilku miesięcy polscy kibice będą mieli powody do radości? Droga do tego daleka, ale być może pojawił się talent.

Wielki polski talent. Wynik lepszy od Małysza

"8. miejsce Kacpra Tomasiaka w Klingenthal? Śledząc wyniki od 1990 roku, jeszcze żaden Polak w tym okresie nie zaliczył tak udanego debiutu w elicie! Do dziś w tych ramach czasowych najlepszy wynik miał... Adam Małysz (17. w Innsbrucku, 1995)" - napisał Adam Bucholz na portalu X.

Oczywiście trudno wyrokować, czy Tomasiak pójdzie w ślady Małysza, ale jest to wyczyn imponujący. Zwłaszcza, że - spoglądając na opublikowane przez Bucholza zestawienie - poprzedni, choć nie aż tak dobry, debiut polskiego zawodnika, miał miejsce 13 lat temu.

21 lipca 2012 roku w LGP w Wiśle Krzysztof Biegun zajął 20. miejsce. W 2005 roku - także w LGP - Stefan Hula debiutował na 21. pozycji.

Przypomnijmy, że o Tomasiaku pisał dziennikarz Sport.pl Jakub Baclerski. Poniżej fragment jego artykułu:

"Trzy skoki pierwszego dnia rywalizacji w elicie światowych skoków i trzy razy miejsce w Top10. "Tomazjak", jak Niemcy nazywają nasz 18-letni talent, Kacpra Tomasiaka, zrobił w Klingenthal prawdziwą furorę i świetnie zadebiutował wśród najlepszych zawodników na świecie. A komplementują go nawet nasi wielcy mistrzowie, którzy muszą też uważać, żeby im nie odleciał".