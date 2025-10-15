Szachtar Donieck to ukraiński klub piłkarski, który został założony w 1936 roku. Po zajęciu Donbasu przez rosyjskich separatystów w 2014 roku siedziba klubu została przeniesiona najpierw do Lwowa, a następnie do Charkowa. Klub jest niezwykle utytułowany - piętnacie razy zdobywał mistrzostwo, Puchar i dziewięć razy sięgał po Superpuchar. W tym sezonie klub gra w fazie ligowej Ligi Konferencji, a swoje mecze rozgrywa w Krakowie.

Rosyjskie media szokują. "Szachtar został włączony do rosyjskiej drugiej ligi"

Teraz w rosyjskim serwisie gazeta.ru pojawiły się szokujące informacje nt. Szachtara. "Szachtar Donieck został włączony do rosyjskiej drugiej ligi" - piszą w nagłówku. Według doniesień Sport Baza "klub piłkarski Szachtar Donieck z Donieckiej Republiki Ludowej otrzymał prawo do gry w rosyjskiej drugiej lidze od sezonu 2026/2027" - czytamy.

Jakby tego było mało, serwis bezwstydnie podaje, iż to klub "zakończył procedurę licencyjną i otrzymał oficjalną zgodę" od przedstawicieli rosyjskiej ligi. Rosjanie podają nawet szczegółowe informacje nt. Szachtara.

"Zespół zostanie umieszczony w grupie Leon II ligi, Dywizji B. Budżet donieckiego klubu na pierwszy sezon wyniesie około 60 milionów rubli. Szachtar nie weźmie udziału w Pucharze Rosji z powodu potencjalnych sankcji ze strony Międzynarodowej Federacji Związków Piłkarskich (FIFA) i Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) wobec Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej (RFU)" - podkreślono.

Rosjanie informują także o dwóch innych klubach

Nie tylko Szachtar najprawdopodobniej zostanie włączony do rozgrywek drugiej ligi. Gazeta.ru pisze, że mogą się w niej znaleźć także zespoły Fregat Kherson i Zoria Ługańsk. "Rozważają oni również możliwość udziału w turnieju i obecnie pracują nad kwestiami organizacyjnymi" - czytamy.

To niewiarygodne, że Rosjanie wymyślili sobie coś takiego. Póki co władze Szachtara Donieck nie odnieśli się do tych doniesień.

Od lutego 2022 roku FIFA i UEFA zawiesiła rosyjskie drużyny i reprezentacje w rozgrywkach pod ich egidą. W związku z tym kluby z Rosji nie mogą grać w Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji, a reprezentacja nie może brać udziału w kwalifikacjach do mistrzostw Europy i mistrzostw świata.