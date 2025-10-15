Wpis Kowalczyka o Brzęczku niesie się po sieci. "Mam nadzieję"

Cztery mecze, 12 punktów, bilans bramek 15-0 - reprezentacja Polski do lat 21 fenomenalnie spisuje się na starcie kadencji Jerzego Brzęczka, który zbiera masę pochwał. Byłego selekcjonera seniorskiej kadry (2018-2021) docenia również Wojciech Kowalczyk, kolega ze srebrnej drużyny olimpijskiej z Barcelony i pierwszej reprezentacji.

Jerzy Brzęczek z przytupem zaczął pracę w reprezentacji Polski U-21. Wojciech Kowalczyk krótko

"Jurek Brzęczek robi świetną robotę. Mam nadzieję, że tym razem COVID nie nadejdzie" - napisał 53-latek w serwisie X we wtorek 14 października, niedługo po tym, jak polska kadra rozgromiła 6:0 Szwedów w eliminacjach mistrzostw Europy. Jego wpis zebrał już ponad tysiąc polubień.

Kowalczyk nawiązuje do bardzo specyficznych okoliczności, w jakich Brzęczek stracił posadę w seniorskiej kadrze. Choć szkoleniowiec wywalczył awans na Euro 2020 (wygrana grupa G z 25 pkt w 10 meczach), to z powodu pandemii turniej został przełożony o rok. A po wznowieniu rozgrywek reprezentacyjnych jesienią 2020 r. polska kadra nie zachwycała w Lidze Narodów - głównie chodzi tu starcia z Włochami i Holandią. W czterech spotkaniach prezentowała się bardzo przeciętnie i ugrała tylko jeden punkt (choć dwukrotnie pokonała Bośnię i Hercegowinę, dzięki czemu utrzymała się w Dywizji A). Do tego był choćby słynny "milczący" wywiad Roberta Lewandowskiego, a kumulacja tych i innych czynników sprawiła, że ówczesny prezes PZPN Zbigniew Boniek zwolnił Brzęczka, którego następcą został Paulo Sousa.

Jerzy Brzęczek pozbierał się po zwolnieniu z reprezentacji Polski. Walczy o sukces z kadrą U-21

Początek kadencji w kadrze U-21 może dawać nadzieję, że 54-latek wyciągnął wnioski z wydarzeń sprzed kilku lat. I potrafi zaimplementować to do innej grupy piłkarzy, jednocześnie dobrze znając realia pracy selekcjonera.

Bardzo poważnym testem dla Jerzego Brzęczka oraz prowadzonej przez niego drużyny będzie kolejny mecz eliminacji mistrzostw Europy. 14 listopada liderujący w tabeli grupy E Polacy podejmą drugich Włochów, którzy też wygrali cztery pierwsze spotkania, ale z gorszym bilansem bramkowym (12-2). A przypomnijmy, że bezpośredni awans na turniej wywalczą zwycięzcy dziewięciu grup oraz jedna najlepsza drużyna z drugiego miejsca - pozostałych ośmiu "wicemistrzów" zagra w barażach.