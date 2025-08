Reportaż Dwaj giganci zagrali w Krakowie. "Polsko, dziękujemy!". Legenda reaguje

To była kolejna okazja, która zbliżyła do siebie Polskę i Ukrainę. "Dziękujemy za gościnność" - głosiło hasło na telebimie stadionu Wisły Kraków, który w czwartek gościł mecz II rundy el. do Ligi Europy. Szachtar Donieck awansował, a klasę i atmosferę na stadionie chwalił trener rywali Ole Gunnar Solskjaer.