Szachtar Donieck grał już mecze europejskich pucharów na stadionie Legii, a w obecnym sezonie ukraiński klub rozgrywa swoje spotkania na obiekcie Wisły Kraków. W Krakowie kibice będą mogli zobaczyć mecze Ligi Konferencji z Breidablikiem, Rijeką i... Legią Warszawa. Spotkanie ze stołeczną drużyną odbędzie się już w drugiej kolejce, czyli 23 października.

Szachtar zakłada szkółkę w Krakowie. Zabraknie miejsca?

Dlaczego ukraińskie kluby rozgrywają swoje mecze w Polsce? Powodów jest kilka - geograficzna bliskość obu państw, duża liczba obywateli Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce (a więc również kibiców) oraz nowoczesna infrastruktura. W takim wypadku nie dziwi, że Szachtar Donieck postanowił założyć w Krakowie oddział swojej akademii - taką informację podał portal lovekrakow.pl, a potwierdził ją rzecznik ukraińskiego klubu.

- Mamy nadzieję, że stanie się to do końca października. Akademia będzie otwarta dla dzieci w wieku od 2 do 15 lat i będą w niej mogli uczyć się zawodnicy z Polski, Ukrainy, a także innych narodowości - powiedział Oleh Barkow.

Portal podkreśla, że konkurencji Szachtara obawiają się już działające szkółki polskich klubów, które zwracają też uwagę na to, że Ukraińcy chcą wynajmować obiekty miejskie - a ich obciążenie już teraz ma być zbyt duże.

"Z naszych informacji wynika, że Szachtar porozumiał się z Siemachą, operatorem Com-Com Zone Nowa Huta przy ulicy Ptaszyckiego, ale napotkał na opór Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, który w imieniu miasta powinien wydać zgodę na zawarcie umowy. Miasto ma zaproponować Ukraińcom korzystanie z Narodowego Centrum Rugby 7 w Luboczy (Wzgórza Krzesławickie)" - czytamy.

Do planów Szachtara negatywnie odniósł się radny Marek Hohenauer z Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący komisji sportu.

- Mamy akademie, choćby Krakusa Nowa Huta, które muszą odmawiać dzieciom, bo nie mają do dyspozycji wystarczającej liczby boisk. Życzyłbym sobie, żeby nasze, krakowskie kluby w pierwszej kolejności były beneficjentami miejskich obiektów - stwierdził w wypowiedzi dla lovekrakow.pl.

Dzisiaj - w czwartek 2 października - Szachtar Donieck rozpoczyna rywalizację w Lidze Konferencji. Ukraińcy o 21:00 zagrają na wyjeździe przeciwko szkockiemu Aberdeen. W tym samym czasie swoje mecze będą rozgrywać Raków Częstochowa i Legia Warszawa.