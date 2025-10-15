Sceny w meczu o awans na mundial. Kibice z Emiratów wtargnęli na murawę

Reprezentacja Kataru była gospodarzem ostatnich mistrzostw świata, lecz w tej roli kompletnie zawiodła (była pierwszym w historii bez choćby punktu). W przyszłym roku będzie mogła zdobyć premierowe mundialowe punkty, bowiem dostała się na turniej po zwycięstwie 2:1 nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Wtorkowemu meczowi towarzyszyły wielkiej emocje.
Przyjezdni kibice nie potrafili utrzymać nerwów na wodzy. "Katar pokonał ZEA 2:1 w Dosze i zakwalifikował się do mistrzostw świata 2026. Jednak oba gole wywołały zamieszki wśród emirackich kibiców…" - napisał w serwisie X James Montague, brytyjski pisarz zajmujący się futbolem.
46-latek pokazał też nagranie, na którym widać stadionowe służby porządkowe próbujące powstrzymać przyjezdnych. Wielu z nich zostało złapanych i muszą spodziewać się kar za bezprawne wtargnięcie na murawę w trakcie gry.
Ich frustrację w pewnym stopniu można zrozumieć. ZEA miały wszystko w swoich rękach - wystarczał im remis do tego, aby świętować pierwszy w historii awans na MŚ. Jednak od 74. minuty przegrywały 0:2, a w końcówce dały radę tylko zmniejszyć rozmiary porażki. Mimo że Katarczycy od 89. minuty grali w osłabieniu, a doliczono aż kwadrans.
Ostatecznie to reprezentacja Kataru wygrała grupę A czwartej rundy eliminacji, co dało jej awans na mundial 2026. Emiratczycy, drudzy w grupie A, też mogą tam pojechać, o ile w piątej rundzie wygrają dwumecz z Irakiem, drugim zespołem grupy B - spotkania zaplanowano na 13 i 18 listopada.
