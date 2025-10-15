Messi przeszedł do historii futbolu! Czekał na to całą karierę

Przerwa reprezentacyjna dobiegła końca, a polscy kibice mogą być zadowoleni z tego, że reprezentacja prowadzona przez Jana Urbana wygrała z Nową Zelandią (1:0) i Litwą (2:0). Świętują Polacy, świętują także... Argentyńczycy, którzy podczas październikowego zgrupowania zobaczyli dwa zwycięstwa swojego zespołu. Najpierw mistrzowie świata pokonali Wenezuelę (1:0), a następnie wygrali z Portoryko (6:0). To drugie zwycięstwo było wyjątkowe.

Messi zdeklasował. Napisali wprost

"Oficjalnie: Messi bije rekord. Najwięcej asyst międzynarodowych w historii" - odnotował profil 433 na portalu X, zaznaczając że genialny Argentyńczyk zanotował dwie asysty w ostatnim meczu. Łącznie daje mu to 60 kluczowych podań w meczach reprezentacji i wyprzedzenie Neymara - 59 asyst.

Argentyna bez problemu wygrała z Portoryko 6:0, a gole zdobywali kolejno: Alexis Mac Allister, Gonzalo Montiel, znów Mac Allister, do własnej siatki trafił Steven Echeverria, a dwie ostatnie bramki strzelił Lautaro Martinez.

To właśnie przy golach Montiela i drugim trafieniu kapitana Interu - Martineza - asystował Messi. Jego bilans w reprezentacji Argentyny może robić wrażenie. 194 mecze, 114 goli i 60 asyst.

Argentyna już od dawna jest pewna udziału w przyszłorocznych mistrzostwach świata, które - z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa - będą ostatnimi w karierze Messiego. W 2006 i 2010 roku dochodził do ćwierćfinału, w 2014 przegrał finał z Niemcami, w 2018 do domu wysłała go Francja - po 1/8 finału, aż w 2022 roku sięgnął po puchar, zdobywając dwa gole w finale. Jak będzie w przyszłym roku?