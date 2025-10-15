"Hańba", "Skandal". Hiszpanie grzmią ws. mistrzostw świata

W kwietniu tego roku Alejandro Domínguez, szef Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CONMEBOL) wpadł na kuriozalny pomysł i zaproponował, aby w mistrzostwach świata w 2030 roku, które odbędą się w trzech państwach: Hiszpanii, Meksyku i Portugalii zagrały aż 64 drużyny!, czyli dwa razy tyle, ile wystąpiło w MŚ 2022 (w 2026 roku ma zagrać 48). Wielu ekspertów i kibiców uważa to za absurdalny pomysł i trudno się z nimi nie zgodzić.

"Hańba", "Skandal" - tak w Hiszpanii mówią o mistrzostwach świata z 64 drużynami

Na temat mistrzostw świata w 2030 roku z ewentualnymi 64 drużynami rozmawiali hiszpańscy dziennikarze. Anron Meana poinformował w programie El Larguero w Cadena SER, że gospodarze turnieju: Hiszpania, Maroko i Portugalia zdecydowanie odrzuciły ten pomysł. Chcą nawet wkrótce rozmawiać z Giannim Infantino, szefem FIFA, by odwieść go od zaakceptowania tego projektu.

- Brakowałoby nam jeszcze mistrzostw z udziałem 64 drużyn. Może zaczną się one w maju, a skończą we wrześniu, czy coś w tym stylu - kpił Maena.

- Mówią też, że można by mistrzostwa rozgrywać zimą. I nie tylko sporadycznie, ale że byłby to najlepszy czas na udział w tego typu rozgrywkach. Mistrzostwa świata z 64 drużynami byłyby po prostu hańbą i wielkim skandalem - dodał Antonio Romero, dziennikarz Cadena Ser.

Hiszpańscy eksperci dodali też, że zwiększenie liczby drużyn do 64 na MŚ zaszkodziłoby widowisku, bo wiele byłoby mało interesujących spotkań ze słabymi zespołami. W dodatku tak długi turniej mógłby szkodzić zdrowiu piłkarzy, którzy wiele razy narzekali na napięty terminarz.