Była 70. minuta, gdy kopciuszek zaskoczył Francję. Ależ sensacja w walce o MŚ

Islandia podejmowała Francję w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Zdecydowanymi faworytami byli goście, ale w Reykjaviku nikomu nie gra się łatwo i ten mecz był najlepszym dowodem na prawdziwość takiej tezy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski podsumował Jana Urbana jako selekcjonera

Francuzi przeważali od początku spotkania, jednak grali nieskutecznie i nie potrafili udokumentować swojej przewagi. Z kolei jeden z rzadkich wypadów gospodarzy w okolice pola karnego rywali zakończył się sukcesem. W chaosie w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najlepiej odnalazł się Palsson.

Wielkie emocje w drugiej połowie

Po przerwie mecz wciąż przebiegał pod dyktando Francuzów, ale bramkę udało się zdobyć dopiero po godzinie gry. Nkunku otrzymał podanie od Digne, popędził lewym skrzydłem, wbiegł w pole karne i nie dał szans Olafssonowi. Po kilku minutach było już 2:1. Akliouche dośrodkował po ziemi z lewej strony boiska, a piłkę wślizgiem do bramki skierował Mateta. Dla 28-letniego napastnika Crystal Palace było to premierowe trafienie w narodowych barwach.

I kiedy wydawało się, że wszystko wróciło do normy... Islandia wyrównała! Prostopadłe podanie otrzymał Gudmundsson, wyprzedził obrońcę i podał do Hlynssona. Ten w sytuacji jeden na jednego pokonał Maignana. Francuzi szukali zwycięskiej bramki, ale Olafsson nie dał się już pokonać po raz trzeci. Sensacja stała się faktem!

Francja pomimo niespodziewanego remisu zdecydowanie prowadzi w grupie D eliminacji do mistrzostw świata. Po 4 kolejkach mają 10 punktów. Islandia jest trzecia z 4 punktami na koncie. W drugim dzisiejszym spotkaniu tej grupy Ukraina pokonała Azerbejdżan 2:1.

Tabela grupy D eliminacji do mistrzostw świata: