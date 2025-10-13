Skandaliczne zachowanie piłkarza po kompromitacji w el. MŚ. Szkoda gadać

Reprezentacja Czech skompromitowała się w niedzielny wieczór i sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi 1:2. "Aż 97 miejsc w rankingu FIFA dzieli reprezentacje Czech oraz Wysp Owczych. W niedzielny wieczór nie było tego widać na boisku i doszło do wielkiej sensacji" - pisał w relacji z meczu Sport.pl. "Hańba na boisku outsidera", "Druzgocąca porażka", "Wstyd" - to tylko niektóre z określeń, jakie pojawiły się za to w czeskich mediach.

Piłkarz reprezentacji Czech starł się z dziennikarzem

Po meczu głos zabrał Vaclav Cerny, pomocnik reprezentacji Czech, na co dzień grający w tureckim Besiktasie. Nie był to wywiad, który będzie miło wspominał. Doszło bowiem do nieprzyjemnej dyskusji jego z dziennikarzem.

- Walczyliśmy, ale zabrakło skuteczności, która jest najważniejsza. Trudno mi coś ocenić tak szybko po meczu. Nie chcę powiedzieć niczego, czego mógłbym potem żałować - rozpoczął Cerny.

- Był pan w sytuacji przy stracie pierwszego gola. Co pana zdaniem poszło nie tak - pytał dziennikarz.

- Jaka była między nami odległość - spytał piłkarz.

- Czy nie powinieneś był pójść za tym zawodnikiem, czy nie powinieneś był go kryć? - odpowiedział dziennikarz.

- Myślę, że wróciłem, jak wszyscy w drużynie. Oceńcie to sami - dodał Cerny.

Po chwili piłkarz odwrócił się na bok i udał się w kierunku szatni. Już odchodząc, dodał: Możesz śmiało zrzucić winę na mnie za straconą bramkę.

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej.

Jak tego gola ocenił trener Czechów?

- Jeszcze tego nie widziałem, straciliśmy piłkę, nastąpił szybki kontratak. Nie widziałem dobrze sytuacji, sędzia mnie zasłaniał, miałem zły widok. Nie mogę teraz powiedzieć, nie wiem, kto upadł i co dokładnie się stało. Przepraszam - przyznał Ivan Hasek.

Czesi po tej porażce spadli na drugie miejsce w tabeli grupy L. W ostatniej kolejce (17 listopada, godz. 20.45) zmierzą się u siebie z Gibraltarem. W razie zwycięstwa zapewnią sobie udział w barażach do MŚ.