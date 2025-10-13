Powrót na stronę główną
Skandaliczne zachowanie piłkarza po kompromitacji w el. MŚ. Szkoda gadać
Reprezentacja Czech jest na ustach wielu kibiców i ekspertów po blamażu i porażce z Wyspami Owczymi. Po tamtym meczu wywiadu udzielał m.in. Vaclav Cerny. Rozmowa z dziennikarzem zakończyła się w nietypowy sposób.
Vaclav Cerny
Reprezentacja Czech skompromitowała się w niedzielny wieczór i sensacyjnie przegrała na wyjeździe z Wyspami Owczymi 1:2. "Aż 97 miejsc w rankingu FIFA dzieli reprezentacje Czech oraz Wysp Owczych. W niedzielny wieczór nie było tego widać na boisku i doszło do wielkiej sensacji" - pisał w relacji z meczu Sport.pl. "Hańba na boisku outsidera", "Druzgocąca porażka", "Wstyd" - to tylko niektóre z określeń, jakie pojawiły się za to w czeskich mediach

Piłkarz reprezentacji Czech starł się z dziennikarzem

Po meczu głos zabrał Vaclav Cerny, pomocnik reprezentacji Czech, na co dzień grający w tureckim Besiktasie. Nie był to wywiad, który będzie miło wspominał. Doszło bowiem do nieprzyjemnej dyskusji jego z dziennikarzem. 

- Walczyliśmy, ale zabrakło skuteczności, która jest najważniejsza. Trudno mi coś ocenić tak szybko po meczu. Nie chcę powiedzieć niczego, czego mógłbym potem żałować - rozpoczął Cerny. 

- Był pan w sytuacji przy stracie pierwszego gola. Co pana zdaniem poszło nie tak - pytał dziennikarz. 

- Jaka była między nami odległość - spytał piłkarz

- Czy nie powinieneś był pójść za tym zawodnikiem, czy nie powinieneś był go kryć? - odpowiedział dziennikarz. 

- Myślę, że wróciłem, jak wszyscy w drużynie. Oceńcie to sami - dodał Cerny. 

Po chwili piłkarz odwrócił się na bok i udał się w kierunku szatni. Już odchodząc, dodał: Możesz śmiało zrzucić winę na mnie za straconą bramkę. 

Całą sytuację można zobaczyć w linku poniżej. 

Jak tego gola ocenił trener Czechów? 

- Jeszcze tego nie widziałem, straciliśmy piłkę, nastąpił szybki kontratak. Nie widziałem dobrze sytuacji, sędzia mnie zasłaniał, miałem zły widok. Nie mogę teraz powiedzieć, nie wiem, kto upadł i co dokładnie się stało. Przepraszam - przyznał Ivan Hasek.

Czesi po tej porażce spadli na drugie miejsce w tabeli grupy L. W ostatniej kolejce (17 listopada, godz. 20.45) zmierzą się u siebie z Gibraltarem. W razie zwycięstwa zapewnią sobie udział w barażach do MŚ. 

