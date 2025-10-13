Powrót na stronę główną
Koszmar Milika nie ma końca. Nie do wiary, ile to już trwa
Skrupulatni kibice wyliczają dni od ostatniego meczu Arkadiusza Milika. Wczoraj dotarli już do liczby 500. 31-latek zszedł z kontuzją w piątej minucie meczu z Ukrainą w trakcie przygotowań przed Euro 2024. Od tamtej pory na próżno było go szukać w składzie meczowym czy Juventusu, czy reprezentacji Polski. Przerwa wciąż trwa i trudno określić choćby przybliżony termin powrotu Milika na boisko.
Arkadiusz Milik
Dziś mija już 501 dzień od feralnego meczu towarzyskiego z Ukrainą. Arkadiusz Milik wyszedł w pierwszym składzie, jednak już po pięciu minutach zastąpił go Kacper Urbański. Powodem był uraz łąkotki. Wiadomość była tragiczna, bo Milik stracił pewne miejsce w składzie na Euro 2024.

Wydawało się jednak, że przerwa Polaka potrwa krócej. Niestety, zamiast powrotu na boisko, na Milika czekała... kolejna kontuzja. Tym razem problemy zaczęła sprawiać łydka. Czas mijał, a sytuacja nie poprawiała się. Nie wypalił choćby pomysł występu na Klubowych Mistrzostw Świata. 

Ciągły ból przeszkadza Milikowi

Co się obecnie dzieje z Arkadiuszem Milikiem? Jak informuje Piotr Koźmiński z goal.pl, Polak bez przerwy narzeka na problematyczną łydkę. Każda próba szybszego biegu wiąże się z bólem. Wciąż niewyleczona kontuzja wyklucza rzecz jasna Polaka z rozważań trenera Juventusu, Igora Tudora. "Z naszych informacji wynika, że w najbliższym czasie 31-letni zawodnik wróci do Polski na kolejne badania i konsultacje. Używamy słowa 'wróci', bo reprezentant Polski konsultował już leczenie tego urazu w naszym kraju.  powracającego bólu to nierealne" - informuje Koźmiański.

A kiedy Milik będzie w końcu zdrowy i gotowy do gry? Trudno powiedzieć. 31-latek niedługo pojawi się w kraju na kolejnych wizytach lekarskich dotyczących feralnej łydki. Bez celnej i skutecznej diagnozy nie ma co liczyć na powrót na boisko. "W tej sytuacji oczywiste jest, że nie ma daty jego powrotu do gry. Bez wyeliminowania uporczywie" - czytamy na goal.pl.

A miało być tak pięknie...

We wrześniu zdrowy Milik miał odejść z Juventusu. Zainteresowany ściągnięciem go był Trabzonspor. Niestety, sprawa nie znalazła szczęśliwego końca. Działacze z Trabzonu wciąż mają go na oku, jednak bez powrotu do pełnej sprawności, również zimowy transfer okaże się jedynie mrzonką.

Dla 31-latka nie ma obecnie miejsca w Juventusie. Jak zauważył Mateusz Święcicki, ekspert od Serie A, nawet jeżeli Polak byłby zdrowy, mógłby mieć problemy z załapaniem się do kadry meczowej drużyny Igora Tudora. - Jest Openda, jest David, jest Vlahović... - wymieniał kolejnych ofensywnych zawodników w trakcie transmisji live portalu Meczyki.pl.

