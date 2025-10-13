Niespodzianka! Polska ograła Holandię. Co za seria

Cztery zwycięstwa, dwa remisy i żadnej porażki - taki bilans miała reprezentacja Polski U-18 w sześciu ostatnich meczach. Teraz Biało-Czerwoni w poniedziałkowe popołudnie zmierzyli się w San Pedro del Pinatar (gmina w Hiszpanii) z Holandią U-18, która w swoich trzech poprzednich meczach zdobyła aż 13 bramek (wygrane 2:1 i 8:2 z USA oraz remis 3:3 ze Szwajcarią).

Reprezentacja Polski do lat 18 lepsza od Holandii!

Polacy bardzo dobrze rozpoczęli pojedynek z Holandią. Już po zaledwie sześciu minutach Biało-Czerwoni prowadzili 1:0. Bramkę zdobył Filip Skorb, na co dzień zawodnik szkockiego Celticu. Holendrzy szybko wyrównali. W 18. minucie gola strzelił Sean Steur, młody zawodnik Ajaxu. Jeszcze w pierwszej połowie Polacy odzyskali prowadzenie. W 25. minucie bramkarza Holendrów pokonał Mateusz Lauryn (Legia Warszawa). Po pierwszej połowie nasz zespół prowadził 2:1.

W drugiej połowie kibice goli już nie zobaczyli. Ostatecznie drużyna prowadzona przez Radosława Sobolewskiego wygrała 2:1. Skład Polaków w meczu z Holandią można zobaczyć w linku poniżej.

To trzecie z rzędu zwycięstwo Polski do lat 18. Wcześniej pokonali - we wrześniu Koreę Południową 1:0 (gol Skorba), a dwa dni temu Irlandię 2:0 (bramki Skorba i Zawadzkiego). W sumie Biało-Czerwoni nie przegrali od siedmiu spotkań. Ostatni raz pogromcę znaleźli 20 marca, przegrywając z Walią U-18 0:1.

Polakom ostatnio dobrze się gra z Holendrami. Pierwsza reprezentacja Polski prowadzona przez Jana Urbana we wrześniu zremisowała w Rotterdamie z Holandią 1:1.

W poniedziałek dobrze spisała się też reprezentacja Polski do lat 20, która wygrała ze Szwajcarią w Elite League 4:1. "Co za gra młodych Polaków! Reprezentacja do lat 20 w pełni zasłużenie pokonała Szwajcarów w meczu Elite League. Bohaterem spotkania został Szymon Bartlewicz. Pomocnik Chrobrego Głogów zdobył dwie bramki po wejściu z ławki. W pierwszej połowie strzelali Marcel Kalemba oraz Wojciech Urbański. Szwajcarów stać było na tylko jedno trafienie - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Polska U-18 skład wyjściowy: Jakub Zieliński - Mateusz Cegliński, Mateusz Lauryn, Jakub Falkiewicz, Filip Skorb, Sammy Dudek, Tymoteusz Gmur, Jakub Zawadzki, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Eryk Śledziński.