Lewandowski dostanie szokującą ofertę? Mają szalony plan

W Hiszpanii już praktycznie nie mają wątpliwości. Dla Roberta Lewandowskiego bieżący sezon będzie ostatnim w FC Barcelonie. Polak coraz częściej zaczyna mecze jako rezerwowy, nie jest już tak użyteczny w samym budowaniu akcji i choć nadal strzela gole, przyszłości się na nim nie zbuduje. Bardzo wysokie zarobki naszego reprezentanta też skłaniają klub ku zakończeniu współpracy. W związku z tym można spodziewać się, że liczba plotek dotyczących jego przyszłości tylko się nasili. Powoli tak właśnie się dzieje.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski podsumował Jana Urbana jako selekcjonera

Turcy mają mieć szalony plan. Lewandowski na celowniku

Lewandowskiego jak dotąd łączono przede wszystkim z Arabią Saudyjską, gdzie mógłby liczyć na pieniądze, o jakich mu się zapewne nie śniło. Jednak to nie wszystko. Włoskie media w pewnym momencie sugerowały, że przy obniżce oczekiwań finansowych Polak byłby kandydatem do zasilenia AC Milanu, co gwarantowałoby mu grę na wysokim poziomie. Teraz pojawił się kolejny kierunek. Jest nim Turcja. Tamtejszy portal Sporx donosi, iż Fenerbahce Stambuł może spróbować podjąć się wręcz niemożliwie trudnego zadania, jakim jest sprowadzenie Polaka.

- Cenk Tosun został odsunięty od składu, wypożyczenie Jhona Durana dobiegnie końca po sezonie, a Youssef En-Nesyri jest nieregularny. Fenerbahce już rozgląda się za napastnikiem na przyszły sezon. Udało nam się ustalić, że marzeniem klubu jest jeden z najlepszych na tej pozycji w ostatnich latach. Mowa o Robercie Lewandowskim. Prezydent Sadattin Saran chciałby zrobić takim transferem duże zamieszanie. Fenerbahce ma się już przygotowywać na lato. Mówi się, że zaproponują mu dwuletni kontrakt - czytamy.

Dał im przykład Edin Dżeko, jak może strzelać weteran

Zdaniem Turków klub ze Stambułu marzy o powtórce scenariusza z Edinem Dżeko. Bośniak przyszedł w 2023 roku do Fenerbahce w wieku 37 lat i rozegrał dla tego klubu aż 99 spotkań, w których strzelił 46 goli. Dziennikarze Sporx mają też cichą nadzieję, że w razie czego Sebastian Szymański, aktualnie piłkarz wicemistrzów Turcji, mógłby pomóc w przekonaniu Lewandowskiego do transferu. Do konkretów w sprawie daleko, ale Fenerbahce ma uważnie obserwować sytuację Polaka w Barcelonie.