Będzie afera. W takich koszulkach zagrali piłkarze Izraela

Przed Meczem Norwegii z Izraelem doszło do bojkotu - Podczas meczu nie było lepiej - na trybunach pojawiła się palestyńska flaga, a ponadto norwescy kibice gwizdali podczas odśpiewywania hymnu rywali. "Na godzinę przed rozpoczęciem meczu przed stadionem Ullevaal zgromadziło się około tysiąca protestujących" - pisały norweskie media. Pojawiły się nawet głosy, by wykluczyć Izrael z rozgrywek międzynarodowych.

Konflikt Reeboka i Izraela

To nie były jedyne problemy tej federacji. Niedawno pojawiły się informacje, że marka Reebok zainicjowała, a następnie anulowała żądania usunięcia logo z koszulek m.in. reprezentacji. "Jak wynika z oświadczenia Izraelskiego Związku Piłki Nożnej (IFA), firma Reebok rzekomo zwróciła się do lokalnego dostawcy sprzętu, MSG Group, z prośbą o usunięcie swojego logo ze strojów i uniformów reprezentacji Izraela" - informował timesofisrael.com.

IFA wydała nawet specjalny komunikat. "Ubolewamy, że firma Reebok uległa groźbom bojkotu, które były zupełnie nieistotne. Istnieją jasne przepisy zakazujące bojkotów i rozważymy wszystkie dostępne nam opcje prawne" - czytamy w serwisie. Ostatecznie - według tamtejszych mediów - marka wycofała swoje żądanie i zmieniła swoją decyzję.

Kontrowersje wokół loga na koszulkach Izraela

Dzięki temu Izrael mógł wystąpić w koszulkach z logiem Reeboka podczas meczu el. do MŚ 2026 z Norwegią, która rozbiła rywali 5:0. Arbitrem w tym spotkaniu był Szymon Marciniak. Mimo zmarnowania dwóch rzutów karnych Erling Haaland i tak skończył mecz z hat-trickiem.

Jednak coś było nie tak z koszulkami piłkarzy Izraela. Jak dobrze się przypatrzysz koszulki, które nosili piłkarze tej nacji podczas tamtego spotkania, można dopatrzyć się błędu w logotypie Reeboka. Jest ono odwrócone, jakby zostało zrobione lustrzane odbicie z oryginału. Poniżej zdjęcie z Instagrama Manora Solomona sprzed czterech tygodni w porównaniu z ostatnim meczem. Loga nie pasują.

SOCCER-WORLDCUP-NOR-ISR/REPORT Fot. REUTERS/Ntb

Izraelski Związek reaguje na pytanie dotyczące loga

W związku z tym pojawiły się kontrowersje. Lokalny serwis one.co.il zapytał Izraelski Związek Piłki Nożnej o to, dlaczego logo było odwrócone. "Tak to wyszło od dostawcy. Zdjęliśmy już logo, a potem zrobiliśmy to w szybkim druku, po tym jak usunęliśmy już wszystko, kiedy firma poprosiła o odejście" - czytamy.

Do 2023 roku sponsorem odzieży sportowej izraelskiej reprezentacji była Puma. Jednak niemiecka firma miała poinformować, że już w 2022 roku podjęła decyzję o zakończeniu współpracy.