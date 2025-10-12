Kompromitacja w el. MŚ. Wszystko przez piłkarza Ekstraklasy

Reprezentacje wciąż walczą o awans na mistrzostwa świata 2026. W niedzielę polscy piłkarze zmierzą się z Litwą. Podopieczni Jana Urbana nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów, gdyż po wpadce z Finlandią za czasów Michała Probierza, limit błędów został wyczerpany. W minioną sobotę walczyły także inne reprezentacje.

Kuriozalny samobój piłkarza Korony Kielce w meczu z Turcją

W meczu Bułgaria - Turcja oglądaliśmy prawdziwy festiwal strzelecki. "Kibice w Sofii szybko zobaczyli dwa gole. Turcja objęła prowadzenie po golu Ardy Gulera już w 11. minucie meczu, ale dwie minuty później wyrównał Radosław Kiriłow. W drugiej połowie nie było już jednak żadnych wątpliwości. Od 49. do 65. minuty Turcy czterokrotnie trafiali do bułgarskiej siatki. Raz pomogli im rywale" - opisywał Filip Macuda na łamach Sport.pl.

Ta pomoc to gol samobójczy Wiktora Popowa z Korony Kielce. W 49. minucie Kenan Yildiz dostał długie podanie z linii defensywy. Ścigał się z nim wcześniej wspomniany Popow. Piłkarze dopadli do piłki tuż przed polem karnym Bułgarów. Pierwszy był środkowy obrońca, który chciał albo wybijać, albo próbował podawać do swojego bramkarza. Ostatecznie skończyło się na tym, że przelobował swojego kolegę, a futbolówka zatrzepotała w siatce. - To jest gol samobójczy i to jeszcze jaki efektowny - reagował na gorąco komentator Polsatu Sport.

Ostatecznie ten mecz zakończył się wynikiem 1:5 dla Turcji. "Następnie dwa razy z bramki cieszyła się gwiazda Juventusu Kenan Yildiz. Swojego gola świętował też obrońca Romy Zeki Celik. Wynik już w doliczonym czasie gry ustalił Irfan Can Kahveci" - pisał Paweł Matys.

Komplet wyników sobotnich meczów eliminacji do MŚ w strefie UEFA: