"Jesteś gów***. I to wielkim". Mourinho zgotował piekło piłkarzowi

Jose Mourinho potrafił wywołać oburzenie mediów oraz kibiców w każdym klubie, który go zatrudniał. Być może jednak najbardziej burzliwy okres w jego karierze przypadł na lata 2016-2018, kiedy prowadził Manchester United. Portugalczyk "walczył" nie tylko z dziennikarzami, ale miał momenty, kiedy trudno było mu zapanować nad szatnią. Nie najlepiej wspomina go na przykład Paul Pogba, ale jak się okazało: wiele do powiedzenia ma też Henrikh Mkhitaryan.
Tak Mourinho potraktował piłkarza. Aż trudno uwierzyć
Henrikh Mkhitaryan trafił do Manchesteru United za 34 miliony euro. Był świeżo po najlepszym sezonie w karierze - kiedy w barwach Borussii Dortmund w samej Bundeslidze uzbierał aż 11 bramek oraz 20 asyst. Kibice wielokrotnego mistrza Anglii wiązali więc z nim spore nadzieje, pewnie tak samo jak Jose Mourinho, ale Armeńczyk nie grał na miarę swoich możliwości.
W pewnym momencie Portugalczyk odsunął Mkhitaryana na bok, utalentowany pomocnik mógł zapomnieć o grze w pierwszej jedenastce. W połowie sezonu 2017/2018 napięcie między nimi było już olbrzymie, czego możemy dowiedzieć się z autobiografii piłkarza - "My Life Always at the Center". Oto jak reprezentant Armenii wspomina tamten okres w karierze:
- Powiedziałem mu, że krytykował mnie nieustannie przez półtora roku, od kiedy tylko dołączyłem do Manchesteru United. Mourinho powiedział, że jestem "gównem". I zdębiałem. "Jesteś gównem. I to wielkim" - powtórzył. Po czym dodał: "idź sobie stąd. Nie chcę cię już więcej widzieć" - wspominał były kolega z drużyny Roberta Lewandowskiego.
- Podczas treningów trener ze mną nie rozmawiał, była między nami cisza, ale każdego popołudnia wysyłał mi wiadomości na Whatsappie. "Mickey, proszę odejść". Sytuacja stała się absurdalna. Za każdym razem odpowiadałem w ten sam sposób: odejdę, jeśli znajdę dobry zespół, w innym wypadku będę czekał na lato. Bliżej połowy stycznia, jego wiadomości nieco się zmieniły. "Mickey, proszę, odejść, wtedy będę mógł ściągnąć Alexisa Sancheza" - napisał obecny zawodnik Interu.
Ostatecznie faktycznie doszło do wymiany na linii Manchester United - Arsenal. Armeńczyk trafił do ekipy Arsene'a Wengera, a Mourinho mógł cieszyć się z transferu Alexisa Sancheza. Ani jeden, ani drugi nie sprawdzili się jednak w nowych zespołach. A Mourinho jeszcze w 2018 roku przestał być trenerem United.
