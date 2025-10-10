To jest aż niewiarygodne. Szwecja na dnie. Co za upadek

Reprezentacja Polski na boisku pojawiła się w czwartek, ale wyłącznie w ramach meczu towarzyskiego z Nową Zelandią. Prawdziwe wyzwanie Biało-Czerwonych będzie czekać w niedzielę, kiedy zmierzą się z Litwą w eliminacjach do mistrzostw świata. Już dwa dni wcześniej jednak o awans na mundial biło się kilkanaście innych ekip. W tym na przykład Francuzi ze znajdującym się w kosmicznej formie Mbappe.

Zwycięstwa faworytów i zły wynik Ukrainy

Na drodze Trójkolorowych stanął Azerbejdżan, który po zwolnieniu Fernando Santosa we wrześniu sensacyjnie zremisował z Ukrainą. W meczu rozgrywanym na Parc des Princes oczywiście większych szans na podobny wynik nie miał, ale i tak zaprezentował się przyzwoicie - tracąc "tylko" trzy gole. Pod koniec pierwszej połowy do bramki trafił wspomniany gwiazdor Realu Madryt, a po przerwie wynik podwyższyli Adrien Rabiot oraz Florian Thauvin.

Z europejskim kopciuszkiem mierzyli się w piątek też Niemcy. Ekipa Juliana Nagelsmanna łatwo ograła Luksemburg, który od 20. minuty grał w osłabieniu, po tym, jak czerwoną kartkę otrzymał Dirk Carlson. Świetne spotkanie rozegrał Joshua Kimmich, który zaliczył rzadki dla siebie dublet. Luksemburskiego bramkarza pokonywali też David Raum oraz Serge Gnabry.

Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli Ukraińcy. Mecz z Islandią na wyjeździe zaczął się dla nich dobrze, bo w 14. minucie objęli prowadzenie, a do przerwy prowadzili już 3:1. Gospodarze jednak nie dali za wygraną - w 75. minucie niespodziewanie doprowadzili do wyrównania. Kiedy wydawało się, że mecz może zakończyć się podziałem punktów, radość Ukraińcom dał golem najpierw Iwan Kalużny, a potem Oleg Ocheretko. To zwycięstwo (5:3) naszych sąsiadów przybliżyło ich do gry w barażach MŚ.

Szwecja musiała wygrać, ale tego nie zrobiła

Jakie drużyny w piątek rozczarowały? Na pewno Słowenia, która nie była w stanie pokonać Kosowa (0:0), a także Słowacja, która przegrała (0:2) ze znacznie niżej notowaną w rankingu FIFA Irlandią Północną. W czwartek nie popisała się również Belgia, która tylko zremisowała z Macedonią Północną i na ten moment zajmuje drugie miejsce w grupie J (ale ma mecz mniej od prowadzących Macedończyków). Problemów ze zwycięstwem nie miał za to Kazachstan, który zdeklasował Liechtenstein (4:0).

Finalnie - bardzo daleko od mundialu są obecnie Szwedzi. Reprezentacja, która ma jedną z najmocniejszych formacji ataku na świecie (Gyokeres oraz Isak, wspierani choćby Anthonym Elangą) przegrała na własnym boisku ze Szwajcarią 0:2. Na ten moment w grupie B eliminacji znajduje się... na ostatnim miejscu. Ma tylko 2 punkty na koncie, więc liderów (właśnie Szwajcarów, 9 pkt) nie dogoni na pewno. Do drugiej pozycji, okupowanej przez Kosowo, Szwecja traci natomiast 3 oczka.

Kazachstan - Liechtenstein 4:0

Bramki: Kenzhebek 26', Zaynutdinov 28', Kenzhebek 59', Kasym 81'.

Belgia - Macedonia Północna 0:0

Francja - Azerbejdżan 3:0 (1:0)

Bramki: Mbappe 45+2', Rabiot 69', Thauvin 84'.

Irlandia Północna - Słowacja 2:0 (1:0)

Bramki: Hrosovsky (sam.) 18', Hume 81'.

Islandia - Ukraina 3:5 (1:3)

Bramki: Malinowski 14', Ellertsson 35', Gutsuliak 45', Malinowski 45+5', Gudmundsson 59', Gudmundsson 75', Kałużny 85', Ocheretko 88'.

Kosowo - Słowenia 0:0

Niemcy - Luksemburg 4:0 (2:0)

Bramki: Raum 12', Kimmich 21', Gnabry 48', Kimmich 50'.

Szwecja - Szwajcaria 0:2 (0:0)

Bramki: Xhaka 65', Manzambi 90+4'