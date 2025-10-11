Bogactwo Lewandowskiego. Już się z tym nie kryje. "Wiem, że nie można się wstydzić"

Lewandowski od lat jest jednym z najlepszych napastników na świecie, a na finansowy szczyt w futbolu wzniósł się po pierwszych latach gry w Bayernie Monachium. Jak podaje capology.com, w sezonie 2016/2017 jego pensja wzrosła z siedmiu do czternastu milionów euro, by w ostatnich latach gry w Bawarii osiągnąć 23 miliony. Obecnie w FC Barcelonie Polak inkasuje kwotę 33,3 mln euro, zdecydowanie najwyższą w zespole.

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

- Wiem, że nie można się wstydzić tego, że ma się pieniądze albo że się zarabia. Teraz się tego nie wstydzę, bo wiem, ile w to ciężkiej pracy włożyłem, ile musiałem się naharować, żeby te pieniądze mieć, a z drugiej strony też pamiętam, że trzeba je doceniać i właśnie tak robię - mówił Lewandowski kilka lat temu w rozmowie z Gazeta.pl.

Oto zegarki Lewandowskiego. Cena zwala z nóg

Biorąc pod uwagę zainteresowania piłkarza, można dojść do wniosku, że zdecydowanie nie wstydzi się swoich zarobków. Lewandowski jest fanem motoryzacji, a w jego garażu nie brakuje luksusowych samochodów. Ponadto kolekcjonuje także zegarki. Cena niektórych modeli może przyprawić o ból głowy.

Jednym z najdroższych zegarków w kolekcji jest Audemars Piguet - Royal Oak Perpetual Calendar. Ten model widniał na ręce Polaka podczas jego prezentacji jako piłkarza FC Barcelony. Na tle luksusowej biżuterii wyróżnia się kolorem. Jego czarna ceramiczna koperta o wymiarach 41 x 9,9 mm oraz bransoleta, zostały wykonane ze specjalnie utwardzonego spieku. Cena takiego cacka to 325 tysięcy dolarów, czyli ponad 1,5 miliona złotych.

W kolekcji piłkarza znajduje się też zegarek Audemars Royal Oak Tourbillon Extra-Thinmarki. To już znacznie poważniejszy wydatek, gdyż jego niektórych modeli cena sięga nawet 2,4 miliona złotych!

Wcześniej, bo na początku 2022 roku, Lewandowski zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z imprezy sylwestrowej, na której przebywał wraz z żoną i znajomymi. Wprawne oczy zauważyły wtedy, że rękę piłkarza zdobił Patek Philippe-Aquanaut Chronograph 5968 "Khaki Green", którego koperta została przyozdobiona 18-karatowym białym złotem. Według informacji na stronie Chrono24.pl, za taki model trzeba wydać od 430 tysięcy do 630 tysięcy złotych.

Patek zdaje się być jedną z ulubionych markek zegarków Roberta Lewandowskiego, gdyż posiada on jeszcze model 5164R-001 wykonany z różowego złota. Ten jest nieco tańszy i kosztuje około 400 tysięcy złotych. To ten zegarek wzbudził zainteresowanie polskich mediów, gdy kilka lat temu Lewandowski pojawił się w nim podczas konferencji reprezentacji Polski.

Na tej podstawie z całą pewnością można przyjąć za pewnik, że łączna wartość zegarków Roberta Lewandowskiego wynosi przynajmniej kilka milionów złotych. Inną kwestią jest, że takie przedmioty przez wielu kupców przestają być traktowane jak biżuteria, a są wręcz inwestycją. W końcu wartość wielu unikatowych zegarków w przyszłości będzie tylko rosnąć.

Lewandowski czasami potrafi też zaskoczyć w drugą stronę i założyć na rękę coś bardziej przyziemnego. Tak było podczas gali Złotej Piłki w 2022 roku. Gdy Polak odbierał nagrodę im. Gerda Muellera przyznawaną najskuteczniejszemu napastnikowi sezonu, miał na sobie zegarek Casio Vintage Gold, którego cena to zaledwie 300 złotych. Nic więc nie stoi na przeszkodzie i jeżeli chcecie choć trochę poczuć się jak "Lewy", to możecie kupić taki sam model w sieci.