21-letni Polak zadebiutował w Interze Mediolan! Co to był za strzał

Iwo Kaczmarski zadebiutował w Interze! 21-latek w Mediolanie pojawił się pod koniec sierpnia, jednak do tej pory występował w drugim zespole "Nerazzurich". Wszystko zmieniło się w piątkowy wieczór w Libii.

Rozgrywany w Bengazi mecz towarzyski był dla trenera wicemistrzów Włoch, Christiana Chivu, okazją do bliższego przyjrzenia się młodym piłkarzom, na co dzień grających w drużynie do lat 23. Jednym z zawodników powołanych na to spotkanie był Iwo Kaczmarski, nie został on jednak wytypowany do pierwszej jedenastki.

Obiecujący debiut Kaczmarskiego

Pierwsza połowa zakończyła się rezultatem 1-0 dla Atletico - strzelcem bramki był Hiszpan Carlos Martin. Polak wszedł na boisko w 53 minucie, zastępując kontuzjowanego Lorenzo Bovo. Już po chwili było 1-1! Henrikh Mkhitaryan wykonał rzut rożny wprost na głowę Yanna Bissecka. Niemiec nie miał problemu z pokonaniem bramkarza Atletico.

Niewiele później swoich sił spróbował sam Kaczmarski. Strzał z około 30 metrów nieznacznie jednak minął bramkę Juana Musso. Występ 21-latka został uznany przez kibiców za interesujący.

Po ostatnim gwizdku sędziego rozegrany został konkurs rzutów karnych. Podobnie jak w poprzednim pojedynku obu drużyn - w 1/8 finału Ligi Mistrzów 2023/24 - górą było Atletico.

Iwo Kaczmarski trafił do Mediolanu w letnim okienku transferowym. Do "Nerazzurich" dołączył na zasadzie wypożyczenia z Empoli. Wychowanek Korony Kielce nie opuścił żadnego meczu ligowego drugiej drużyny Interu. Polak rozegrał 7 spotkań w rozgrywkach Serie C, zaliczając dwie asysty.