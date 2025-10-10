Największa sensacja w el. MŚ. Zrobili to już drugi raz!

Trwa październikowa przerwa na reprezentacje, podczas której piłkarze m.in. z Europy rywalizują o awnas na mistrzostwa świata. Polska w niedzielę rozegra mecz z Litwą i nie może pozwolić sobie na stratę punktów.

Sensacyjny remis Belgii z Macedonią Północną

W innych grupach również trwa rywalizacja w meczu na szczycie grupy J pierwsza Macedonia Północna mierzyła się z Belgią. Faworytem oczywiście były "Czerwone Diabły", ale Macedończycy już raz w czerwcu ich zaskoczyli, remisując 1:1.

Jak można było się spodziewać to Belgowie przeważali od początku tego spotkania, ale nic z tego nie wynikało, bo ich rywale dzielnie się bronili. Belgijscy napastnicy byli tak nieskuteczni, że mimo 11 prób w pierwszej połowie, nie byli w stanie oddać strzału na bramkę, choć w pierwszych 45 minutach mieli piłkę przez 81 proc. czasu.

W drugiej połowie Belgowie już oddali strzały w światło bramki, ale piłka nie chciała zatrzepotać w siatce. Piłkarze z Mołdawii Północnej byli zmuszeni do rozpaczliwej defensywy, bo w całym meczu nie oddali ani jednego strzału na bramkę, a ich współczynnik xG (oczekiwane gole) wyniósł zaledwie 0,03. Mimo to poświęcenie się opłaciło, bo udało im się wywieźć z Planet Group Areny w Gandawie cenny bezbramkowy remis.

Dzięki temu remisowi Macedonia Północna wciąż jest na pierwszym miejscu w grupie J. Po sześciu meczach ma 12 punktów po trzech zwycięstwach i trzech remisach. Belgowie mają jeden punkt mniej, ale i także jeden mecz rozegrany mniej. Na trzecim miejscu plasuje się Walia z dorobkiem 10 "oczek".