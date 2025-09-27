Ujawnili głosy Polaka w Złotej Piłce. Kto głosował na Lewandowskiego?

Robert Lewandowski zajął 17. miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, organizowanym przez magazyn "France Football" - zdobył 49 pkt. Jury składało się z dziennikarzy reprezentujących 100 najwyżej sklasyfikowanych państw w rankingu FIFA (po jednym z każdego) - wiadomo, jak głosowali przedstawiciele poszczególnych krajów.
Polskę reprezentuje Maciej Iwański z TVP Sport. Jak wyglądało jego Top 10? Otóż Lewandowskiego umieścił na piątej pozycji, za Raphinhą, Mohamedem Salahem, Ousmane'em Dembele oraz Lamine'em Yamalem. Zatem jego faworyt nie otrzymał nagrody. Głosy Polaka ujawnił w serwisie X dziennikarz Antar Abdelwarit, publikując zdjęcia stron z "France Football".
W tegorocznym plebiscycie punktacja za poszczególne miejsca była następująca: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Na wynik Lewandowskiego złożyły się w dużej mierze (prawie jedna trzecia) dwa czwarte miejsca. Od dziennikarzy z których krajów? Ugandy oraz Finlandii, jedynych poza Polską, które widziały 37-latka w czołowej szóstce. Pozostałe punkty zebrał za miejsca 7-10.
Złotą Piłkę 2025 zdobył Ousmane Dembele, który zebrał 1380 punktów. Drugi Lamine Yamal zgromadził 1059 pkt, a trzeci Vitinha 703 pkt.
