Piątek wyłożył kawę na ławę. Tak mówi o powrocie do Europy

Krzysztof Piątek w letnim oknie transferowym zasilił katarski Al-Duhail, gdzie gra m.in. z Marco Verrattim (triumfator Euro 2020, był gracz m.in. PSG) i Luisem Alberto (były piłkarz m.in. Lazio i Liverpoolu). Klub z Półwyspu Arabskiego skusił go również kolosalną pensją zapisaną w trzyletnim kontrakcie. A początek współpracy wydaje się obiecujący.

Krzysztof Piątek ogłasza ws. przyszłości w Al-Duhail. "Taki jest plan, ale..."

Polak dobrze odnalazł się w nowym zespole i po siedmiu meczach ma w dorobku pięć goli. Jego drużyna już odniosła sukces, jakim był awans do Ligi Mistrzów AFC, a ma też walczyć o mistrzostwo kraju i Puchar Emira.

W wywiadzie dla serwisu Flashscore.pl napastnik przyznał, że dobrze odnalazł się w katarskich realiach. Ponadto odpowiedział na pytanie, jak obecnie zapatruje się na wypełnienie trzyletniego kontraktu z Al-Duhail?

- Taki jest plan, ale to zależy też od wyników. Wiadomo, że presja jest duża i na drużynie, i na mnie. Na razie czuję się dobrze, statystyki to potwierdzają. Zacząłem strzelać bramki, zaczęliśmy regularnie wygrywać mecze i jak tak dalej pójdzie, to taki jest plan - powiedział.

Być może ta współpraca będzie jeszcze dłuższa. - Chcę zdobywać z klubem trofea, chcę się pokazywać z jak najlepszej strony i wiążę przyszłość z tym klubem. Mam nadzieję, że nawet nie do końca kontraktu, tylko dłużej, jeśli wszystko się ułoży - podkreślił Piątek.

Krzysztof Piątek wypełni kontrakt z Katarczykami i jeszcze zagra w czołowej lidze?

Gdyby atakujący wypełnił kontrakt z Katarczykami i nie przedłużył go, to odchodziłby stamtąd w wieku 33 lat. To mogłoby stanowić pewną przeszkodę, gdyby jeszcze chciał zagrać w topowej lidze - swego czasu wspomniał, że chciałby trafić do Hiszpanii. Jak podchodzi do tego główny zainteresowany?

- W piłce nigdy nic nie wiadomo, w szczegółach nie możesz planować przyszłości nawet w najbliższej perspektywie, na następny rok. Bo nie wiadomo, co będzie. Jeśli będzie taka okazja i pomysł zagrać w Hiszpanii, to pewnie zagram. Ale dziś skupiam się tylko i wyłącznie na Al-Duhail, na tym sezonie, na następnych. W tym klubie mam dobry kontrakt i chcę zdobywać dużo bramek, zdobywać z nimi trofea - stwierdził.

Najbliższy mecz drużyna Krzysztofa Piątka rozegra w poniedziałek 29 września. Będzie to starcie Ligi Mistrzów AFC z broniącym Al-Ahli.