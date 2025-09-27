Tak w Katalonii piszą o powrocie Szczęsnego. "Wielkie zło"

W piątkowe popołudnie FC Barcelona poinformowała o kontuzji kolana Joana Garcii, która wyeliminuje hiszpańskiego bramkarza z gry na przynajmniej kilka tygodni. To oznacza jedno - do bramki drużyny Hansiego Flicka wskoczy Wojciech Szczęsny, który był dotychczas wyłącznie rezerwowym i nie rozegrał w nowym sezonie ani minuty.

Katalońskie media piszą o Wojciechu Szczęsnym i jego powrocie do gry

Powrót polskiego bramkarza do bramki FC Barcelony zmotywował katalońskich dziennikarzy o napisaniu o nim kilku pochlebnych słów. "Szczęsny wraca na scenę" - ogłosił tamtejszy "Sport". "Polak, który nie zaznał jeszcze porażki w La Liga, będzie bronił bramki Barcelony w meczu z Realem Sociedad, a także w kluczowych meczach, takich jak mecz z PSG i, niemal na pewno, El Clasico 26 października" - dodano.

"Wielkie zło wymaga wielkich środków zaradczych. Nieobecność Joana Garcii przez co najmniej cztery tygodnie to bardzo ciężki cios dla Barcelony, ale znów przyjdzie czas na niezrównanego i autentycznego Wojciecha Szczęsnego. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się w zeszłym sezonie, kibice Barcelony mogą być spokojni o bramkarza, choć nie da się ukryć, że czeka go trudny terminarz i 'Tek' będzie musiał wrócić do najlepszej formy" - podkreślono w artykule. Wyróżniono, że Szczęsny w La Lidze wygrał aż 14 spotkań, a tylko jedno zremisował.

"Szczęsny jest zawsze przygotowany" - czytamy z kolei w "Mundo Deportivo". "Wojciech Szczęsny jest gotowy. Tak. Jest, ponieważ jego dojrzałość i powrót do futbolu na wysokim poziomie, jaki dała mu Barca, sprawiają, że przeżywa każdy trening z ekscytacją dziecka. [...] Pomimo wszystkich memów z cygarami i okularami przeciwsłonecznymi, Szczęsny jest gotowy" - podkreślono.

Dotychczas Wojciech Szczęsny rozegrał 30 spotkań dla FC Barcelony, w których wpuścił 36 bramek i zanotował 14 czystych kont. Z klubem wygrał mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w niedzielę 28 września o godz. 18:30 u siebie z Realem Sociedad. Relacja na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.