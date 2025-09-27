W sobotę rano gruchnęły najnowsze wieści o bramkarzu Barcelony

FC Barcelona w ostatni czwartek pokonała Real Oviedo 3:1. To nie był łatwy mecz dla zespołu Hansiego Flicka. Katalończycy przegrywali po golu Alberto Reiny. Dopiero w drugiej połowie trafienia Erica Garcii, Roberta Lewandowskiego i Ronalda Araujo zapewniły gościom zwycięstwo. Niestety - dzień po meczu przyszły złe wiadomości. Kontuzji doznał Joan Garcia - podstawowy bramkarz Barcelony. W sobotni poranek najnowsze informacje przekazał Gerard Romero.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka sensacja w Lidze Mistrzów! Rzeźniczak: Polskie kluby powinny brać z nich przykład

Nowe wieści ws. Garcii. "Około 11:00"

"Interwencja u Joana Garcii odbędzie się około godziny 11:00" - poinformował znany vloger zajmujący się Barceloną, którego na portalu X obserwuje ponad 1,3 mln użytkowników.

To potwierdzenie doniesień dziennika "Marca", która wcześniej informowała o tym, że Garcia w sobotę przejdzie artroskopię łąkotki. Jego kontuzja otwiera drzwi do bramki Wojciechowi Szczęsnemu.

Dla Garcii tak poważnie wyglądający uraz to fatalna informacja. Od początku sezonu znajdował się w bardzo dobrej formie. Przypomnijmy, że latem trafił do Barcelony z lokalnego rywala - Espanyolu. Transfer za 25 milionów euro - przy wielu dobrych interwencjach - dla kibiców brzmiał jak promocja.

Hiszpańskie media przewidują, że Garcia nie zagra w najważniejszych meczach tej jesieni. Które starcia dokładnie go omina?

"Opuści najbardziej wymagające pojedynki, takie jak mecz z PSG w Lidze Mistrzów w najbliższą środę lub, prawie według wszelkiego prawdopodobieństwa, Clasico z Realem Madryt w LaLiga 26 października - za cztery tygodnie. Nie będzie też dostępny w meczach z Realem Sociedad, Sevillą, Gironą, Olympiakosem i prawie na pewno Elche" - napisało "Mundo Deportivo".