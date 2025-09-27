To, co robi Kane, przechodzi ludzkie pojęcie. Tak mówi o rekordzie Lewandowskiego

104 - tylu meczów potrzebował Harry Kane, aby zdobyć 100 bramek dla Bayernu Monachium. Biorąc pod uwagę tylko pięć najlepszych lig europejskich, jest to rekord XXI wieku (Erling Haaland i Cristiano Ronaldo potrzebowali 105 spotkań, aby strzelić 100 goli odpowiednio dla Manchesteru City oraz Realu Madryt). Anglik nieustannie jest porównywany z Robertem Lewandowskim, poprzednim tak skutecznym graczem Bawarczyków. I zasadza się na jego rekordy.

Harry Kane pobił rekord i nie mógł uciec od pytania o Roberta Lewandowskiego. "Fantastyczny"

Prawdopodobnie największym wyczynem Polaka w Monachium było zdobycie 41 bramek w jednym sezonie Bundesligi (2020/21). Po spotkaniu Bayernu z Werderem (4:0) padły o to pytania do Anglika, oczywiście w kontekście ewentualnego przebicia Lewandowskiego.

- To byłby kolejny fantastyczny rekord - powiedział Kane (cytat za: t-online.de), który w pierwszych pięciu kolejkach ligowych zanotował 10 trafień. Dokładnie tyle samo, ile polski napastnik pięć lat temu. - Jeśli uda mi się utrzymać ten poziom, to oczywiście jest to możliwe. Ale utrzymanie tego (tempa - red.) przez cały sezon będzie cholernie trudne - stwierdził 32-latek.

Harry Kane w pogoni za osiągnięciem Roberta Lewandowskiego

Anglik już w debiutanckim sezonie 2023/24 był niedaleko osiągnięcia Polaka - wówczas zakończył sezon Bundesligi z 36 bramkami. Gorzej poszło mu w kolejnym, gdyż strzelił "tylko" 26 goli. Teraz notuje swój najlepszy start w lidze niemieckiej, czym zwiększa szanse na wyrównanie lub pobicie rekordu Lewandowskiego.

Szansę na powiększenie dorobku Harry Kane będzie miał 4 października, gdy Bayern Monachium zagra z Eintrachtem Frankfurt. Wcześniej, bo już we wtorek 30 września, Bawarczycy zmierzą się z Pafos w Lidze Mistrzów.