Burza przed galą Złotej Piłki. "Żenująca propozycja i całkowity brak szacunku"

Pierwotnie hitowe starcie we francuskiej Ligue 1 pomiędzy Olympique Marsylią a Paris Saint-Germain miało odbyć się w niedzielny wieczór. Przez fatalne warunki pogodowe spotkanie przesunięto na poniedziałek (godz. 20:00). Akurat w tym czasie w Paryżu wiele osób będzie skupionych na gali Złotej Piłki, gdzie zostanie wybrany najlepszy piłkarz świata. To, co chciało zrobić PSG, rozwścieczyło Daniela Riolo.

Nie miał litości. "Brak szacunku"

Jednym z głównych faworytów do zgarnięcia Złotej Piłki jest Ousmane Dembele. Obecnie Francuz leczy kontuzję, więc nie ma żadnych przeciwwskazań, by stawił się na gali kosztem meczu z Marsylią. PSG robiło jednak wszystko, by każdy członek drużyny mógł dotrzeć na uroczyste wydarzenie.

Dlatego też ze strony zdobywcy Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu padła propozycja, by spotkanie z Olympique Marsylią odbyło się w godzinach popołudniowych. Paryżanie marzyli najbardziej o tym, by pojedynek rozegrano w inny dzień. Mocno na ten temat w programie After on RMC wypowiedział się Daniel Riolo, znany francuski dziennikarz.

- Jak daleko może się posunąć PSG? Granie o 15:00 czy 17:00 to wstydliwa propozycja. To całkowity brak szacunku, oznacza to, że zupełnie nie obchodzi was wartość tego meczu, że nie obchodzi was, czy kibice drużyny, która was gości, będą mogli przyjść, czy będą musieli wziąć dzień wolny, bo to nieodpowiednia pora (...) Złożenie tej propozycji tak naprawdę jest równoznaczne z takimi słowami: "Mamy to gdzieś, liczy się dla nas tylko ceremonia Złotej Piłki". To przesłanie, jakie Paryż wysłał tymi propozycjami - powiedział Riolo.

Dembele wygra? "Duże prawdopodobieństwo"

Chwilę później Riolo kontynuował jeszcze wątek dotyczący propozycji PSG. Widzi dużą szansę na to, że Złotą Piłkę otrzyma wcześniej wspomniany Dembele.

- Uważam, że Olympique Marsylia nigdy by się nie zgodził na propozycję PSG z szacunku dla kibiców, ale nawet sama próba przeforsowania tego pomysłu jest czymś haniebnym i całkowitym brakiem szacunku. Tak, ceremonia wręczenia Złotej Piłki odbywa się w nieodpowiednim momencie, tak to już jest, ale to nie powstrzyma nas przed zobaczeniem Dembele. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że to on zdobędzie trofeum, a oni (PSG - przyp.red.) i tak będą mogli świętować - dodał.

Głównym rywalem Dembele w walce o prestiżową nagrodę jest Lamine Yamal. Wysoko stoją też akcje innego piłkarza FC Barcelony Raphinhii.