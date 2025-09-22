Rywal Lewandowskiego rozpętał burzę. "To brak szacunku"

FC Barcelona ograła 3:0 Getafe w piątej kolejce La Ligi, a największą gwiazdą na murawie był Ferran Torres, zdobywca dwóch bramek (trzecią dołożył Dani Olmo). Zawodnik konkurujący o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim (choć w niedzielnym spotkaniu zagrali obok siebie) po ostatnim gwizdku rozpętał burzę.

REKLAMA

Zobacz wideo

FC Barcelona pokonała Getafe, a Ferran Torres wypalił: "Nic nie proponują"

- Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Często nic nie proponują, popełniają mnóstwo fauli i destabilizują tempo gry. Chociaż nie zaczęliśmy dobrze drugiej połowy, to i tak zdobyliśmy trzy punkty - powiedział 25-latek o niedzielnym rywalu (cytat za "Mundo Deportivo"). Faktem jest, że Getafe to jedyny zespół, który popełnił co najmniej 600 przewinień w każdym z trzech poprzednich sezonów (za: statmuse.com), więc zarzuty są uzasadnione.

Takie podejście do gry jest częścią planu trenera Jose Bordalasa. Ten na pomeczowej konferencji odpowiedział Torresowi. - To bardzo stronnicza opinia, bo różnica wynosi miliard (w wycenie kadry - red.). Barcelona to drużyna mająca na każdej pozycji dwóch zawodników o bardzo wysokim poziomie, którzy potrafią grać kombinacyjnie i kontratakować. To brak szacunku, żeby tak mówić - oznajmił szkoleniowiec Getafe (cytat za "MD").

Jose Bordalas odpowiedział Ferranowi Torresowi i komentuje porażkę z FC Barceloną

Właśnie ogromną różnicą jakości 61-latek tłumaczył niedzielną porażkę. - Mają po dwóch zawodników na każdej pozycji, wiele opcji, mogą grać kombinacyjnie, na wolne pole, kontratakować, krótko mówiąc, jak chcą i w dowolnym ustawieniu. My w tym roku mamy bardzo ograniczone możliwości i robimy, co możemy - oznajmił.

Sprawdź również: Nocny wpis Lewandowskiego. Niesie się po sieci

- To trudne. Kadra jest wąska, sprowadziliśmy sześciu wolnych agentów i mamy wielu młodych zawodników z niewielkim doświadczeniem w profesjonalnej piłce. Nie chcieliśmy wyniku, który byłby zbyt wyraźny i zaszkodziłby nam, jak to miało miejsce kilka meczów temu z Valencią (w trzeciej kolejce Getafe przegrało 0:3 na Estadio Mestalla - red.) - dodał.

Jak na swoje możliwości Getafe notuje bardzo przyzwoity start sezonu. Po pięciu kolejkach ma 9 pkt i jest ósme w tabeli ligi hiszpańskiej. Z kolei FC Barcelona z 13 pkt jest wiceliderem, do prowadzącego Realu Madryt traci dwa punkty. Następny mecz obrońcy tytułu rozegrają w czwartek 25 września przeciwko Realowi Oviedo.