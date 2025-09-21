Niewiarygodny show Messiego. Sam wygrał im mecz!

Dobiega końca sezon zasadniczy MLS - już w październiku rozpoczną się play-offy - i tylko katastrofa mogłaby sprawić, że Inter Miami nie zagrałby w finałowych meczach. W nocy z 20 na 21 września zespół Leo Messiego wygrał kolejne spotkanie.

Popis Leo Messiego. Co za mecz legendy futbolu!

Mecz z D.C. United był spotkaniem jednego gracza - Leo Messiego. Argentyńczyk już w 35. minucie popisał się niesamowitą asystą przy trafieniu Tadeo Allande'a. Messi dostrzegł wybiegającego napastnika i zagrał mu idealne podanie z własnej połowy. Do przerwy Inter wygrywał 1:0.

Tuż po przerwie D.C. United wyrównało dzięki trafieniu Christiana Benteke, ale remis długo się nie utrzymał. Już w 66. minucie Leo Messi dobrze ustawił się w polu karnym rywala, gdzie dostrzegł go Jordi Alba. Argentyńczyk bez problemu obrócił się z piłką i pokonał bramkarza.

Na tym legenda Barcelony nie poprzestała. W 85. minucie Messi popisał się ładnym uderzeniem zza pola karnego i zdobył bramkę na 3:1. Wydawało się, że to będzie ostatnie trafienie tego spotkania, ale w doliczonym czasie gry D.C. United zmniejszyło jeszcze straty. Chwilę później mecz się skończył - Inter Miami wygrał 3:2.

W całej karierze Leo Messi zdobył już 882 bramki i zanotował 391 asyst - zauważył na Twitterze profil "433". Argentyńczyk w tym sezonie ma już 22 gole oraz 10 asyst w MLS.

Wygrana 3:2 z D.C. United oznacza, że Inter Miami z 52 punktami zajmuje obecnie 5. miejsce w Konferencji Wschodniej. Do końca sezonu zasadniczego drużyna Leo Messiego rozegra jeszcze sześć spotkań. Kolejne odbędzie się już w czwartek 25 września o 1:30 czasu polskiego. Inter zagra wtedy na wyjeździe z New York City FC - bezpośrednim sąsiadem w tabeli.