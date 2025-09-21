Flick pokazał Realowi, co znaczy klasa. "Dla mnie to kwestia szacunku"

Poprzednia gala Złotej Piłki nie obyła się bez skandalu. Jeszcze przed ceremonią wyciekły informacje w sprawie zwycięzcy, co mocno zirytowało Real Madryt. Hiszpanie liczyli, że nagroda powędruje do Viniciusa Juniora, murowanego faworyta. Niespodziewanie jednak otrzymał ją Rodri z Manchesteru City. W związku z tym wicemistrzowie Hiszpanii zbojkotowali galę w Paryżu i w ogóle na nią nie dotarli. Czy w tym roku dojdzie do podobnej sytuacji? Rzekomo i tym razem wyciekło nazwisko triumfatora. I ma nim być Ousmane Dembele. Czy w związku z tym FC Barcelona, z której są nominowani główni konkurenci Francuza, pójdzie śladami Realu i nie pojawi się na ceremonii wręczenia nagród?

Hansi Flick zapowiedział obecność na gali Złotej Piłki. Nie chce postępować jak Real Madryt

Temat Złotej Piłki poruszono na konferencji prasowej Katalończyków przed niedzielnym meczem z Getafe. Zapytano Hansiego Flicka czy uważa, że statuetka trafi w ręce Yamala, czy też zdobędzie ją dopiero w kolejnych latach. - Nie wiem, myślę, że pewnego dnia to zobaczymy, że Lamine dostanie to trofeum - zaczął Niemiec, cytowany przez fcbarca.com. Ale na tym nie zakończył. Choć nie zrobił tego wprost, to poniekąd wbił szpilkę Realowi. Jak? Stwierdził, że niezależnie od wyników głosowania "France Football", pojawi się w Paryżu.

- Dla mnie to kwestia szacunku, żeby tam być, ponieważ jesteśmy nominowani, i zobaczymy… - powiedział dosadnie. - Ktokolwiek zdobędzie tę nagrodę, będzie na nią zasługiwać. Chcę się po prostu tym cieszyć, okazać szacunek zwycięzcom i dla mnie to jest kluczowe - zapewniał Flick. Nie ulega więc wątpliwości, że tymi słowami nawiązał do kontrowersyjnego zachowania Realu Madryt z zeszłego roku.

Kylian Mbappe ma faworyta

W 2025 zawodnik ze stolicy Hiszpanii większych szans na trofeum raczej nie ma. Wysokie notowania ma Kylian Mbappe, ale i tak wydaje się, że bliżej nagrody są Yamal, Raphinha czy właśnie główny faworyt, czyli Dembele. Zresztą sam piłkarz Realu powiedział, że kibicuje zawodnikowi Paris Saint-Germain. - Byłbym szczęśliwy, gdyby Dembele wygrał, bo jest moim przyjacielem i kibicuję mu od początku. Będę oglądał [galę wręczenia - przyp. red.] w telewizji i mam nadzieję, że wygra - informował Mbappe.

Gala w Paryżu odbędzie się już w poniedziałek 22 września. To niemal miesiąc wcześniej niż zazwyczaj. Laureat otrzyma tę nagrodę po raz pierwszy w karierze. Rekordziści, czyli Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, nie byli w ogóle nominowani.