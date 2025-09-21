Lewandowski ma nowy pseudonim. Tak nazwali go koledzy z szatni

Robert Lewandowski ma za sobą dość sinusoidalny okres. Tuż przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwoliła mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Po przerwie reprezentacyjnej wrócił jednak ze zdwojoną mocą i w niedzielnym spotkaniu z Valencią po wejściu z ławki ustrzelił dublet. Mimo że rozpoczął w pierwszym składzie czwartkowy mecz z Newcastle, to zaprezentował się poniżej oczekiwań.

Tak koledzy z szatni wołają na Lewandowskiego. Nie do wiary

FC Barcelona przygotowuje się już do niedzielnego spotkania z Getafe. Jak się okazuje, nie samymi treningami żyją jednak piłkarze. W mediach społecznościowych zamieszczono materiał wideo, na którym widzimy jak Marc Casado, Gavi oraz właśnie Lewandowski nową grę - Strike Arena. "Szybkie starcia trzech na trzech, ściany, brak fauli i nieustanna akcja" - przekazano.

Podczas filmiku można było zwrócić uwagę, jak zawodnicy emocjonują się rozgrywką. Nietrudno było również usłyszeć, że koledzy nietypowo wołają do Polaka. "Roberto" - tak nazywał go głównie Casado, z czego śmieszkowali fani w komentarzach. To dość duże zaskoczenie, gdyż w przeszłości 37-latek sam mówił, że mówią na niego "Lewy" bądź "Robbie".

Kontrakt Lewandowskiego z katalońskim klubem wygasa z końcem sezonu. Czy zostanie on przedłużony? - Robert był ważny i pozostaje dla nas ważny. Myślę też, że biorąc pod uwagę jego wiek i osiągnięcia, trzeba będzie analizować to rok po roku. Przychodzi taki moment w karierze, kiedy nie snujemy wielu planów na przyszłość - wyznał dyrektor sportowy Deco.

Tym samym wydaje się, że decyzja zostanie podjęta podczas rundy wiosennej. - To zawodnik, w przypadku którego w znacznie większym decydująca jest wola, to co czuje, jak sam postrzega swoją sytuację. Będziemy obserwować jego postępy w ciągu sezonu. I potem o tym porozmawiamy - dodał.

FC Barcelona rozegra kolejny mecz w niedzielę 21 września, kiedy na własnym stadionie zmierzy się właśnie z Getafe. Po czterech spotkaniach piłkarze Hansiego Flicka zajmują pozycję wicelidera tabeli z dorobkiem 10 pkt, tracąc pięć punktów do liderującego Realu Madryt.