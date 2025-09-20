Zachwyty nad nowym piłkarzem Legii. Wysłał sygnał Urbanowi. "Klasa europejska"

Choć Raków Częstochowa nie ma w tym sezonie formy i jego mecze często zawodzą, to można było mieć nadzieję, że z Legią Warszawa, jakościowym partnerem do "tańca", dadzą efektowne show. Niestety sobotnie spotkanie miało mało wspólnego z efektownością, a z show jeszcze mniej. Wolne tempo, mnóstwo niedokładności, dobrych sytuacji bramkowych jak na lekarstwo. Tyle dobrego, że nie było 0:0. Choć wokół gola dla Rakowa wybuchła wręcz afera, bo wielu obserwatorów nie zgadza się z decyzją sędziego Jarosława Przybyła o rzucie karnym dla częstochowian.

Szary mecz z jednym jasnym punktem. Piątkowski dzielił i rządził

W całej tej piłkarskiej mizerii znalazł się jednak diament. Był nim bezsprzecznie Kamil Piątkowski. Nowy nabytek Legii Warszawa pokazał, że choć ostatecznie wrócił do Ekstraklasy, to w Belgii, Hiszpanii czy Austrii grał nie przez przypadek. Środkowy obrońca czyścił praktycznie wszystko, co leciało w jego okolice. Imada Rondicia to schował do kieszeni i zapiął od niej zamek. Tak jak niewiele rzeczy w tym meczu wprawiło w zachwyt, tak jego występ owszem.

Eksperci i kibice w mediach społecznościowych też to dostrzegli. "Kamil Piątkowski na starcie kariery w Legii wygląda REWELACYJNIE" - napisał na portalu X Mateusz Janiak z Przeglądu Sportowego Onet. "Kamil Piątkowski zagrał jak profesor. Jeśli utrzyma taką dyspozycję, Legia będzie miała z niego bardzo dużo pożytku. Kozak." - ocenił Dominik Budziński z portalu Meczyki.

Jan Urban już powinien szykować powołanie?

"Znakomity mecz rozgrywa znów Kamil Piątkowski, który jest dzisiaj szefem defensywy Legii Warszawa" - nie miał wątpliwości Mateusz Kulisz. "Kamil Piątkowski gdy grał na wypożyczeniu w Gandawie, to był kozakiem i bardzo go cenię, mimo niepowodzenia w Salzburgu (a może dzięki temu?). Świetny jak na naszą reprezentację obrońca i życzę mu, by miał pierwszy skład w kadrze" - podsumował całokształt Piątkowskiego Mariusz Moński, spec od ligi belgijskiej (Piątkowski grał kiedyś w KAA Gent). "Kamil Piątkowski - klasa europejska." - napisał kibic Legii Marek Bojczenko.

"Piłkarz Kamil Piątkowski jest najwspanialszy" - nie mógł się nachwalić obrońcy Andrzej Cala. "Piątkowski to jedyny jasny punkt tej drużyny. Gdyby nie on, to śmiem twierdzić, że ten jeden punkt byłby sukcesem" - ocenił reprezentanta Polski Bartek Buks.