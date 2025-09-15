Powrót na stronę główną
Ogłosili, że legenda Barcelony nie żyje. Nagle pilny komunikat
Niedawno social media obiegły informacje o śmierci Erica Abidala. Były piłkarz miał umrzeć po rzekomym drugim przeszczepie wątroby. Do tych doniesień odniósł się... sam zawodnik. Oto co napisał w komunikacie na Instagramie.
Eric Abidal
Twitter/UEFA Champions League

Eric Abidal jest legendą m.in. FC Barcelony. W 2011 roku, kiedy jeszcze był aktywnym piłkarzem, przeszedł przeszczep wątroby. Zdiagnozowano u niego guza i konieczna była operacja. Po dwóch latach wznowił karierę i rozegrał jeszcze 1,5 sezonu. Aktualnie jest dyrektorem sportowym Al Wasl ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Abidal dementuje doniesienia o... rzekomej śmierci

W mediach społecznościowych pojawiły się rzekome informacje o śmierci byłego piłkarza. Francuz miał umrzeć po drugim przeszczepie wątroby. "Były obrońca Barcelony i reprezentacji Francji zmarł z powodu powikłań po niedawnym drugim przeszczepie wątroby, będącym konsekwencją jego długiej walki z rakiem wątroby" - pisano. Jak się jednak okazało, to wszystko były fake newsy i do nich musiał się odnieść sam... Eric Abidal.

"Oficjalne oświadczenie. Niektóre plotki nigdy nie powinny się pojawić. Jestem tutaj, z moją rodziną I czuję się dobrze. Szacunek jest kluczowy. Dla wyjaśnienia – czuję się dobrze, żyję I jestem zdrowy. Dziękuję za wasze wsparcie. Skoncentrujmy się na tym, co naprawdę ważne. Dziękuję za wasze wyrazy troski" - napisał na Instagramie.

Jak podaje kataloński "Sport" do tych informacji o rzekomej śmierci Erica Abidala odniosła się również jego żona - Hayet. "Fake newsy. Nie, Eric nie umarł. Dzięki Bogu" - oświadczyła.

Eric Abidal zakończył karierę w Olympiakosie w 2014 roku. Wcześniej występował w AS Monaco, FC Barcelonie, Olympique Lyon czy Lille. W latach 2004 - 2014 rozegrał 66 meczów w reprezentacji Francji. Był nominalnie lewym obrońcą, ale grał także na środku defensywy. W tym czasie zdobył dwie Ligi Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii, trzy mistrzostwa Francji, dwa Superpuchary UEFA, dwa Klubowe Mistrzostwa Świata oraz mistrzostwo Grecji.

Oświadczenie Erica Abidala
Oświadczenie Erica AbidalaScreen/Instagram

