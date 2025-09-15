Robert Lewandowski znów pokazał, co potrafi. W ligowym meczu FC Barcelony z Valencią wszedł na boisko w 68. minucie, a i tak zdążył zdobyć dwie bramki. Jego wyczyn skrzętnie odnotowały niemieckie media.

Robert Lewandowski znów strzela dla FC Barcelony. Niemcy reagują

O dublecie 37-latka napisał m.in. magazyn "Kicker". "Były piłkarz Borussii Dortmund i Bayernu Monachium najpierw bez trudu uderzył piłkę w kierunku dolnej krawędzi poprzeczki (76'), a w ostatnich minutach Polak znów umieścił ją w siatce przeciwnika (86'), stając się trzecim strzelcem dubletem dla Barcelony (wcześniej Fermin Lopez i Raphinha - red.) tego udanego wieczora" - czytamy.

Bramki napastnika ustaliły rezultat spotkania na 6:0. "Lewandowski zrobił z tego pół tuzina: Valencia całkowicie przytłoczona" - podkreślił niemiecki magazyn w opisie wideo, gdzie można zobaczyć gole Polaka.

Robert Lewandowski zaczął strzelanie dla FC Barcelony w La Lidze. Teraz Liga Mistrzów?

Samemu zawodnikowi musiało ulżyć, bowiem przełamał strzelecką posuchę w tym sezonie. Choć wcześniej nie miał ku temu zbyt wielu szans - w pierwszej kolejce La Ligi pauzował przez kontuzję, a w dwóch kolejnych wchodził z ławki i łącznie rozegrał 26 minut. Niemal tyle samo spędził na boisku przeciwko Valencii, a efekt był już znacznie lepszy.

Kolejną szansę na grę Robert Lewandowski może otrzymać w czwartek 19 września, gdy FC Barcelona zagra na wyjeździe z Newcastle w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów.