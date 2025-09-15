Jan Urban doskonale rozpoczął pracę na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Nie dość, że w pierwszym meczu sensacyjnie zremisowaliśmy na wyjeździe z Holandią, to potem pewnie pokonaliśmy u siebie Finlandię. 63-latek dokonał kilku zmian w zespole, a ponadto wprowadził roszady w ustawieniu oraz sposobie gry. I choć wydawało się, że zdecyduje się również posadzić na ławce Łukasza Skorupskiego, by dać szansę Kamilowi Grabarze, to okazało się inaczej.

Jan Urban powiedział to wprost. Chodzi o bramkarza reprezentacji Polski

"Rozważam zmianę 'jedynki' w bramce reprezentacji Polski" - takie stwierdzenie padło w kierunku selekcjonera Jana Urbana podczas konkurencji "Pomidor" na antenie "Ligi+Extra". Oczywiście mógł on odpowiedzieć tylko jednym słowem: tak lub nie. Nie było to wcale łatwe, sądząc po tym, że trener dość długo rozmyślał. Dokładnie dziewięć sekund. - Tak - przyznał tajemniczo.

Trudno zaprzeczyć, że rywalizacja toczy się między Skorupskim a Grabarą. Bartłomiej Drągowski zbiera solidne noty w Panathinaikosie, natomiast mało kto wyobraża sobie go jako "jedynkę". Podobnie wygląda sytuacja z bramkarzem Lecha Poznań Bartoszem Mrozkiem, który od dłuższego czasu przyjeżdża na zgrupowania kadry. Urban momentalnie po transferze do saudyjskiego NEOM SC skreślił za to Marcina Bułkę, który niedługo potem zerwał więzadła krzyżowe w kolanie.

Urban zaskoczył jeszcze jedną odpowiedzią. "Robert Lewandowski zagra w reprezentacji Polski jesienią 2026" - usłyszał. - Tak - odpowiedział dość przekonująco. Może to zastanawiać, zwłaszcza że wielu ekspertów sądzi, że zakończy on reprezentacyjną karierę po przyszłorocznym mundialu. Mało tego, jeśli nie udałoby nam się na niego awansować, to uważają oni, że 37-latek zrezygnowałby z kadry szybciej.

Reprezentacja Polski po wrześniowym zgrupowaniu jest już bardzo blisko zapewniania sobie przynajmniej udziału w barażach MŚ. Fani zadają sobie zatem proste pytanie: czy pojedziemy na mundial? Jan Urban nie ma wątpliwości. - Tak - oznajmił. Nasza drużyna rozegra najbliższy mecz 9 października, kiedy zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią. Trzy dni później czeka nas za to eliminacyjne starcie z Litwą.